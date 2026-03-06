Y tế - Sức khỏe

TPHCM triển khai nhiều chính sách thuế hỗ trợ cơ sở y tế

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chương trình hành động số 08-CtrHĐ/TU về thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (gọi tắt là Nghị quyết 72).

Thành ủy TPHCM đề ra mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu như đến năm 2030, tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên thành phố từ 1-18 tuổi thêm tối thiểu 1,5cm; tuổi thọ trung bình đạt 77 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình...

Một trong những giải pháp, là TPHCM đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế. Đặc biệt, TPHCM sẽ không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với các cơ sở y tế trong nước. Không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở y tế công lập, tư nhân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Đồng thời, ưu tiên dành trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở y tế; cho phép áp dụng hình thức cho thuê công trình thuộc sở hữu nhà nước đối với cơ sở y tế tư nhân theo quy định...

PHƯƠNG UYÊN

