Phía Bắc có đợt không khí lạnh, chuyển rét từ đêm 9-3

Hà Nội mưa, trời âm u, nhiều mây cả ngày vì sắp có không khí lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 8-3, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam lục địa châu Á. Do ảnh hưởng của áp suất không khí lạnh, Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc bộ đã có mưa, mưa rào trong ngày 8-3.

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo khoảng sáng 9-3, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi phía Bắc. Từ chiều và đêm 9-3, không khí lạnh tăng cường thêm và ảnh hưởng rõ hơn đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó lan sang Tây Bắc bộ, lan tỏa xuống Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ tối và đêm 9-3 đến ngày 10-3, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Riêng khu vực Lai Châu và Điện Biên, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng nhận định, tại Hà Nội, ngày và đêm 9-3 có mưa, mưa rào và từ đêm 9 đến 10-3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Hà Nội phổ biến 16-18 độ C. Ngày 9-3, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 10-3, mưa giảm dần. Từ ngày 9 đến 10-3, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PHÚC VĂN