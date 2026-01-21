Tri ân 266 người chết não hiến mô, tạng để hồi sinh sự sống

Đây là hoạt động do Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia khởi xướng và lần đầu tiên được tổ chức, thể hiện sự ghi nhận sâu sắc của ngành y tế nói riêng và toàn xã hội nói chung đối với nghĩa cử nhân văn cao đẹp của những người hiến mô, tạng sau chết não.

Lễ tri ân 266 người hiến mô, tạng sau khi chết não

Tại buổi lễ, PGS-TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, chia sẻ, từ năm 2010 đến nay, cả nước có 266 người hiến mô, tạng sau khi chết não. Đây chính là 266 quyết định có ý nghĩa rất cao cả vì sự sống của người khác. Lễ tri ân những người chết não hiến mô, tạng cho y học, không chỉ nhằm tôn vinh cá nhân mà còn khẳng định trách nhiệm của xã hội và nhà nước trong việc ghi nhận những hy sinh thầm lặng này.

Dâng hoa tri ân những người hiến mô, tạng sau khi chết não

QUỐC LẬP