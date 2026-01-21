Y tế - Sức khỏe

Tri ân 266 người chết não hiến mô, tạng để hồi sinh sự sống

SGGPO

Ngày 21-1, tại Hà Nội, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tổ chức lễ tri ân người chết não hiến mô, tạng cho y học.

Đây là hoạt động do Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia khởi xướng và lần đầu tiên được tổ chức, thể hiện sự ghi nhận sâu sắc của ngành y tế nói riêng và toàn xã hội nói chung đối với nghĩa cử nhân văn cao đẹp của những người hiến mô, tạng sau chết não.

616815405_1175789491430894_30882295715428615_n.jpg
Lễ tri ân 266 người hiến mô, tạng sau khi chết não

Tại buổi lễ, PGS-TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, chia sẻ, từ năm 2010 đến nay, cả nước có 266 người hiến mô, tạng sau khi chết não. Đây chính là 266 quyết định có ý nghĩa rất cao cả vì sự sống của người khác. Lễ tri ân những người chết não hiến mô, tạng cho y học, không chỉ nhằm tôn vinh cá nhân mà còn khẳng định trách nhiệm của xã hội và nhà nước trong việc ghi nhận những hy sinh thầm lặng này.

617076381_1175789768097533_3741260409758530855_n (1).jpg
Dâng hoa tri ân những người hiến mô, tạng sau khi chết não
Tin liên quan
QUỐC LẬP

Từ khóa

Đồng Văn Hệ Chết não Tạng Hiến Điều phối Nghĩa cử Cao cả Tri ân Khởi xướng người chết não hiến mô hiến tạng hồi sinh sự sống

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn