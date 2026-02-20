Phim tết của Trấn Thành đang thắng thế phòng vé

Không nằm ngoài dự đoán, phim Thỏ ơi!! của Trấn Thành đang thắng thế phòng vé và bỏ xa các đối thủ trong mùa phim Tết 2026.

Tính đến 10 giờ sáng 20-2 (tức mùng 4 Tết), theo chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, ở ngày thứ 4 ra rạp, phim Thỏ ơi!! của Trấn Thành tiếp tục chiếm thế thượng phong khi được xếp 4.511 suất chiếu, bán ra hơn 201.000 vé và thu về hơn 19 tỷ đồng. Tính cả doanh số vé đặt trước, hiện phim đã đạt tổng doanh thu hơn 136 tỷ đồng.

Tổng doanh thu của Thỏ ơi!! tính đến sáng 20-2 (tức mùng 4 Tết). Nguồn: Box Office Vietnam

Việc phim tết của Trấn Thành tiếp tục dẫn đầu đường đua phòng vé là điều đã được dự báo từ trước bởi thương hiệu và sức hút đã được khẳng định liên tiếp qua các mùa phim tết.

Đoàn phim cũng vẫn tích cực các hoạt động giao lưu, quảng bá tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong ngày mùng 3 Tết, đoàn phim đã gặp gỡ khán giả tại Hải Phòng với sự tham gia của các thành viên ê-kíp đoàn phim như: Trấn Thành, Văn Mai Hương, Quốc Anh, Pháp Kiều, Lyly...

Đoàn phim Thỏ ơi!! giao lưu với khán giả tại Hải Phòng trong ngày mùng 3 Tết. Ảnh: ĐPCC

Sự áp đảo của Thỏ ơi!! đã tạo ra cách biệt rất lớn về doanh thu so với 3 bộ phim tết còn lại. Cụ thể, Nhà ba tôi một phòng - phim tết đầu tiên của Trường Giang trong vai trò đạo diễn, xếp ở vị trí số 2. Phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 44 tỷ đồng - con số cũng được xem khá thành công. Trong khi đó, Báu vật trời cho dù nỗ lực bám đuổi nhưng chỉ xếp vị trí số 3 với tổng doanh thu khá khiêm tốn, hiện chỉ đạt hơn 24 tỷ đồng.

Mùi phở - bộ phim có sự xuất hiện của hai nghệ sĩ hài của hai miền Nam - Bắc là Xuân Hinh và Thu Trang xếp ở vị trí số 4 với tổng doanh thu gần 18 tỷ đồng.

Cục diện cuộc đua phòng vé Tết 2026 tính đến sáng 20-2. Nguồn: Box Office Vietnam

Mặc dù mới bước sang ngày khởi chiếu thứ 4 của mùa phim tết năm nay nhưng cục diện phòng vé gần như đã ngã ngũ và khó có cơ hội lội ngược dòng cho các bộ phim.

Ngoài các phim Việt, các phim ngoại nhập cũng góp phần mang thêm các gia vị cho khán giả trong dịp tết. 3 phim hoạt hình Tuyển thủ dê: Mùi vị chiến thắng, Thỏ gà du xuân: Đại náo địa đạo và Biệt đội thú cưng: Cuộc chiến trên đường ray có doanh thu còn khá khiêm tốn, dao động từ 3-6 tỷ đồng.

VĂN TUẤN