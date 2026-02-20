Bản hòa tấu đất Chín Rồng

Xao xác hàng dừa xiêm

Cơn gió chướng tràn bờ

Êm ả trôi dề lục bình màu tím

Trưa đắm đuối sắc vàng bông điên điển

Giọt phù sa nôn nao

Con nước lớn, nước ròng

-

Tiếng chim vịt kêu chiều

Nghe khắc khoải triền sông

Trưa bổi hổi câu hò Đồng Tháp

Kiệu vàng - ngựa ô - ai tra khớp bạc

Sợi tơ vàng nào đưa “con sáo sang sông”?

-

Bốn phía chìm trong quấn quýt hương đồng

Mênh mông rặng trâm bầu

Đong đưa hàng bình bát

Nhánh mù u bướm vàng bay đâu mất

Ma mị hương tràm - theo gió - vương tơ

-

Chắt tinh túy đất trời

Thiên đường trái cây như thực - như mơ

Lạc trong vị say người - vú sữa Vĩnh Kim

Đắm đuối sầu riêng Vĩnh Long

Xoài cát Mỹ Tho - Hòa Lộc

Bưởi Năm Roi Bến Tre - quýt Lai Vung Đồng Tháp

Những đặc sản miệt vườn

Hồn vía quê hương

Khúc hòa tấu đất Chín Rồng

Cháy suốt một đời - siêu thực khúc liêu trai

-

Kết trầm giữa tháng năm

Khăn rằn đong đưa, mê hoặc nụ cười

Yểu điệu nhịp chèo khua

Vượt lên bão đạn mưa bom

Vẽ bức tranh thủy mặc

Kết trầm hương sắc đất trời

Lúng liếng cái nhìn, ánh mắt

Cho giọt phù sa đất Chín Rồng

Hóa giọt hồng cầu nuôi mãi nhịp đập con tim.

DƯƠNG TRỌNG DẬT