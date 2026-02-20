Bản hòa tấu đất Chín Rồng

Xao xác hàng dừa xiêm
Cơn gió chướng tràn bờ
Êm ả trôi dề lục bình màu tím
Trưa đắm đuối sắc vàng bông điên điển
Giọt phù sa nôn nao
Con nước lớn, nước ròng
-
Tiếng chim vịt kêu chiều
Nghe khắc khoải triền sông
Trưa bổi hổi câu hò Đồng Tháp
Kiệu vàng - ngựa ô - ai tra khớp bạc
Sợi tơ vàng nào đưa “con sáo sang sông”?
-
Bốn phía chìm trong quấn quýt hương đồng
Mênh mông rặng trâm bầu
Đong đưa hàng bình bát
Nhánh mù u bướm vàng bay đâu mất
Ma mị hương tràm - theo gió - vương tơ
-
Chắt tinh túy đất trời
Thiên đường trái cây như thực - như mơ
Lạc trong vị say người - vú sữa Vĩnh Kim
Đắm đuối sầu riêng Vĩnh Long
Xoài cát Mỹ Tho - Hòa Lộc
Bưởi Năm Roi Bến Tre - quýt Lai Vung Đồng Tháp
Những đặc sản miệt vườn
Hồn vía quê hương
Khúc hòa tấu đất Chín Rồng
Cháy suốt một đời - siêu thực khúc liêu trai
-
Kết trầm giữa tháng năm
Khăn rằn đong đưa, mê hoặc nụ cười
Yểu điệu nhịp chèo khua
Vượt lên bão đạn mưa bom
Vẽ bức tranh thủy mặc
Kết trầm hương sắc đất trời
Lúng liếng cái nhìn, ánh mắt
Cho giọt phù sa đất Chín Rồng
Hóa giọt hồng cầu nuôi mãi nhịp đập con tim.