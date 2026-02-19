3 ngày đầu năm mới, hơn 55.000 lượt khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Trong 3 ngày đầu năm mới Bính Ngọ, Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hơn 55.000 lượt khách tham quan, du xuân và xin chữ đầu năm.

Xin chữ đầu năm là hoạt động được nhiều gia đình duy trì. Ảnh: VMQTG

Không khí tại di tích diễn ra trang trọng, rộn ràng, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách thập phương. Từ mùng 1 đến hết mùng 3 Tết, dòng người liên tục đổ về khu nội tự để dâng hương, cầu may cho năm mới. Khu vực hồ Văn, sân Thái Học và vườn bia Tiến sĩ luôn nhộn nhịp.

Nhiều gia đình đưa con em tới tham quan, tìm hiểu truyền thống hiếu học của dân tộc. Không chỉ người dân Hà Nội, đông đảo du khách từ các tỉnh, thành và bạn bè quốc tế cũng lựa chọn Văn Miếu là điểm du xuân đầu năm. Trung tâm bố trí điểm gửi xe ô tô miễn phí, tăng cường phân luồng và bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan.

Nhiều bạn trẻ và gia đình tới đây xin chữ đầu năm

Hoạt động xin chữ đầu xuân tiếp tục là điểm nhấn giàu ý nghĩa. Những chữ “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”, “Tâm”, “Trí”, “Đạt”… được các ông đồ viết trên nền giấy đỏ, đồng thời chia sẻ ý nghĩa từng con chữ với người xin, góp phần tôn vinh giá trị Nho học và truyền thống "tôn sư trọng đạo".

Hoạt động biểu diễn tại khu vực hồ Văn

Bên cạnh đó, nhiều không gian trưng bày và sắp đặt nghệ thuật như “Long Vân Khế Hội - Dòng khí kiến tạo”, “Vinh quy bái tổ”, các chuyên đề tại nhà Thái Học cùng chương trình hát chèo, ca trù, nhạc cụ dân tộc và Giải cờ Xuân đã làm phong phú trải nghiệm, tạo nên bức tranh xuân đậm đà bản sắc giữa lòng Thủ đô.

Giải cờ truyền thống tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

MAI AN