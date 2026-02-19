“Bạch Dinh - Sắc xuân mới”: Cuộc đối thoại giữa di sản và công nghệ

Cùng với hoạt động trưng bày, triển lãm “Di tích Bạch Dinh xưa và nay”, chương trình biểu diễn ánh sáng nghệ thuật “Bạch Dinh - Sắc xuân mới” nằm trong chuỗi hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, phục vụ nhân dân, du khách đến du xuân khu vực phía Đông TPHCM trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tối 19-2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tại Khu di tích Bạch Dinh (phường Vũng Tàu, TPHCM), Sở VH-TT TPHCM phối hợp với Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình biểu diễn ánh sáng nghệ thuật “Bạch Dinh - Sắc xuân mới”. Tham dự chương trình có đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Hiệu ứng ánh sáng tạo nên không gian rực rỡ cho di tích Bạch Dinh trong chương trình "Bạch Dinh - Sắc xuân mới". Ảnh: QUANG VŨ

Với “Bạch Dinh - Sắc xuân mới”, lần đầu tiên công nghệ trình diễn ánh sáng 3D Mapping được thực hiện tại khu di tích nổi tiếng - Bạch Dinh. Thông qua các màn biểu diễn 3D Mapping, khán giả được chứng kiến công trình Bạch Dinh như rực rỡ, biến đổi với nhiều hình ảnh độc đáo, từ sắc hoa đến các họa tiết nhiều sắc màu...

Cùng với đó là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn như: Anh cho em mùa xuân, Quê hương mùa xuân, Nâng ly đón tết, Xuân quê, Biển và mùa xuân, Biển hát chiều nay… do các ca sĩ, nhóm múa nổi tiếng trình bày. Ngoài ra, chương trình còn hấp dẫn người xem với những bản saxophone lắng đọng và phần tham gia trình diễn áo dài của các hoa hậu, người mẫu.

Phần trình diễn áo dài của các hoa hậu, người mẫu trong đêm trình diễn nghệ thuật ánh sáng tại di tích Bạch Dinh. Ảnh: QUANG VŨ

Ánh sáng, âm nhạc như đánh thức không gian cổ kính, để di sản sống cùng hiện tại, giúp Bạch Dinh thắp sáng thành “điểm đến” trong hành trình du xuân về phía Đông TPHCM.

Các ca sĩ trình diễn trong chương trình. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Đỗ Phước Trung nhấn mạnh: “Bạch Dinh - Sắc xuân mới” không chỉ là một chương trình biểu diễn mà còn là cuộc đối thoại giữa di sản và công nghệ, giữa kiến trúc cổ điển và ngôn ngữ ánh sáng đương đại, giữa trầm mặc và rực rỡ.

QUANG VŨ