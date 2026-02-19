Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội chùa Hương 2026

Sáng 19-2 (mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác thành phố đã tới thăm, chúc tết và kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội Du lịch chùa Hương 2026 tại xã Hương Sơn.

Lễ hội chùa Hương là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất cả nước, có sức lan tỏa sâu rộng và thu hút hàng triệu lượt du khách, phật tử mỗi năm. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ hội còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hương Sơn cho biết lễ hội năm nay được triển khai trong bối cảnh mới, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Hương Sơn - Di tích quốc gia đặc biệt, từng bước hướng tới mục tiêu xây dựng Khu du lịch cấp quốc gia.

Ban Tổ chức xác định chủ đề xuyên suốt “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”, tổ chức lễ hội đúng quy định, bảo đảm trang nghiêm, văn minh và nâng cao trải nghiệm du khách.

Khu vực bến đò trên suối Yến

Công tác điều hành được thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả, chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, y tế và vệ sinh môi trường. Một điểm mới đáng chú ý là việc đẩy mạnh chuyển đổi số với bán vé điện tử, kiểm soát bằng mã QR, lắp đặt camera AI và vận hành trung tâm điều hành...

Đoàn công tác kiểm tra thực tế hoạt động kinh doanh, niêm yết giá tại khu dịch vụ phục vụ tại lễ hội

Địa phương cũng siết chặt quản lý dịch vụ, không để tái lấn chiếm mặt bằng sau giải tỏa, yêu cầu niêm yết giá công khai. Xuồng gắn máy trên suối Yến được hạn chế tối đa, chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp; hoạt động vận chuyển chủ yếu bằng đò chèo tay nhằm giữ gìn không gian sinh thái và tâm linh.

Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Hương, Phó Ban Tổ chức lễ hội cho biết, việc giải tỏa các điểm kinh doanh không phù hợp đã góp phần trả lại cảnh quan tự nhiên, không gian linh thiêng của di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hành hương. Qua những ngày đầu lễ hội, nhà chùa đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách và phật tử. Việc hạn chế xuồng gắn máy trên suối Yến cũng góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của non nước Hương Sơn và không gian tâm linh của chốn đất Phật.

Đoàn công tác kiểm tra không gian tổ chức Lễ hội chùa Hương, một trong những lễ hội lớn và có thời gian kéo dài nhất miền Bắc

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao nỗ lực đổi mới của địa phương, biểu dương việc sắp xếp lại các khu dịch vụ, trả lại cảnh quan cho di tích. Đồng thời lưu ý các lực lượng duy trì ứng trực thường xuyên, chủ động các phương án bảo đảm an toàn khi lượng khách dự báo tăng mạnh trong thời gian tới, tiếp tục xây dựng chùa Hương trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh tiêu biểu của Thủ đô và cả nước.

VĨNH XUÂN