Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Chiều 20-6, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm các cơ quan báo chí trên địa bàn TPHCM nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023).

Đến thăm, chúc mừng Báo Tuổi Trẻ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cám ơn báo đã đồng hành cùng Đảng bộ Thành phố trong công tác tuyên truyền thời gian vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải mong muốn báo tiếp tục đồng hành cùng TPHCM; là kênh phản biện xã hội, phản ánh mọi mặt đời sống, phục vụ cho sự phát triển của TPHCM. Qua đó, góp phần vào mục tiêu cùng xây dựng TPHCM ngày càng tốt đẹp, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hơn.

Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ Lê Thế Chữ cảm ơn sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo TPHCM và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với sự kỳ vọng, tin yêu của lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM cùng người dân của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Đến thăm Tạp chí Cộng Sản - cơ quan thường trực tại miền Nam, đồng chí Nguyễn Hồ Hải ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, biên tập viên đơn vị đã đưa nhiều tin bài hiệu quả, đặc sắc, cùng hệ thống báo chí TPHCM tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách; đặc biệt là sự phối hợp của Tạp chí Cộng Sản với các đơn vị báo chí trong việc xây dựng Đảng ở TPHCM và cả nước nói chung.

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chúc lãnh đạo, cán bộ nhân viên, biên tập viên Tạp chí Cộng Sản - cơ quan thường trực tại miền Nam nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.

Đến thăm Trang tin Đảng bộ TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, phóng viên, biên tập viên Trang tin Đảng bộ TPHCM đã có nhiều tin bài hiệu quả, đặc sắc, cùng hệ thống báo chí thành phố tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị đội ngũ Trang tin tiếp tục tuyên truyền các hoạt động của chính sách mới của TPHCM đến người dân. Đặc biệt, sắp tới Quốc hội sẽ xem xét ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 54, đồng chí hy vọng Trang tin Đảng bộ TPHCM sẽ có nhiều tuyến bài nhằm truyền tải thông điệp của nghị quyết.

* Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Chuyên đề Công an TPHCM.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam mong muốn, Chuyên đề Công an TPHCM thời gian tới, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức của tờ báo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thường xuyên có thêm nhiều bài viết hay, sâu sắc, hiến kế, đóng góp cho sự phát triển của TPHCM cũng như cả nước.

* Cũng trong ngày 20-6, đoàn lãnh đạo TPHCM do Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ làm trưởng đoàn đã đến thăm Trung tâm Báo chí TPHCM và Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Giám đốc Sở Công thương TPHCM thay mặt đoàn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, tốt đẹp nhất đến tập thể Trung tâm Báo chí TPHCM cũng như Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn.