Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc tết người cao tuổi, gia đình khó khăn

Chiều 11-1, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết người cao tuổi và gia đình khó khăn trên địa bàn TP Thủ Đức. Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi, chúc tết cụ Lương Thị Dừa, nay tròn 100 tuổi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đến thăm, chúc tết cụ Lương Thị Dừa (sinh năm 1925, ngụ phường Linh Đông, năm nay tròn 100 tuổi), đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, chúc sức khỏe đến cụ Dừa cùng gia đình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quà tết của lãnh đạo thành phố; chúc cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp thăm hỏi, chúc tết cụ Lương Thị Dừa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tiếp đó, đoàn đến thăm và chúc tết gia đình ông Ung Phước Danh, hộ cận nghèo, là người dân tộc thiểu số (ngụ phường Linh Đông).

Tại đây, đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc gia đình ông mạnh khỏe, cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi ông Ung Phước Danh cùng người thân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, TPHCM tổ chức chăm lo tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mong các gia đình có thêm tinh thần, động lực vươn lên thoát nghèo.

Đây cũng là tình cảm gắn bó, sẻ chia của lãnh đạo thành phố, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà chúc tết ông Ung Phước Danh cùng người thân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn cũng đến thăm, chúc tết em Nguyễn Trần Bảo An (sinh năm 2010), là trẻ mồ côi cha do dịch Covid-19. Em An đang sống với mẹ tại nhà trọ ở phường Linh Đông.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi em Nguyễn Trần Bảo An cùng người thân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM ân cần thăm hỏi tình hình cuộc sống, học tập, mong ước và tinh thần của em An.

Gửi phần quà tết đến tay em An, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhắn nhủ, lãnh đạo thành phố, TP Thủ Đức và phường đều luôn quan tâm, dõi theo và hỗ trợ các em; mong em hãy cố gắng vượt qua nỗi đau, học tập để thành người có ích trong tương lai.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà chúc tết em Nguyễn Trần Bảo An cùng người thân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn cũng đến thăm, chúc tết gia đình ông Phạm Văn Viên (ngụ phường Linh Đông), gia đình có công với cách mạng.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe ông Viên cùng gia đình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi gia đình ông Phạm Văn Viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà chúc tết gia đình ông Phạm Văn Viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chúc ông Viên cùng gia đình, người thân năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công.

CHÍ THẠCH