Phối hợp để bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TPHCM

Trên địa bàn TPHCM có tổng cộng 42 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, lực lượng Công an TPHCM trực tiếp duy trì 19 mô hình, có 8 mô hình đang hoạt động hiệu quả.

Ngày 25-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng Công an TPHCM phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng Công an TPHCM và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2023-2033 trên địa bàn TPHCM.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

42 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo báo cáo, trên địa bàn TPHCM có tổng 42 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, lực lượng Công an TPHCM trực tiếp duy trì 19 mô hình, có 8 mô hình đang hoạt động hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị

Trong đó, mô hình camera giám sát tình hình an ninh trật tự là một trong những điển hình. Hiện nay, trên địa bàn TPHCM có 4.258 đầu thu với hơn 30.000 mắt camera được triển khai tại 22 quận huyện và TP Thủ Đức. Qua đó, đã giúp công an trích xuất khám phá nhiều vụ và bắt được nhiều đối tượng, giải quyết nhiều vụ gây rối tình hình an ninh trật tự, có tác dụng phòng ngừa, truy bắt tội phạm.

Mô hình Lực lượng công an quận, huyện ra quân giúp dân tiếp cận các tiện ích của công nghệ 4.0 thực hiện dịch vụ công và tố giác tội phạm đã được triển khai tại 10/22 quận, huyện, TP Thủ Đức. Với mô hình này, lực lượng công an ứng dụng tiện ích căn cước công dân phục vụ quản lý cư trú và phòng chống tội phạm tại chung cư cao tầng trên địa bàn quận, huyện để phát hiện các đối tượng truy nã, quản lý người cư trú ở các chung cư, khu dân cư. Qua đó giúp người dân chủ động tham gia phòng chống tội phạm, hỗ trợ công an truy bắt tội phạm, đồng thời cung cấp cho cơ quan công an nhiều thông tin liên quan đến an ninh trật tự.

Đó còn là các mô hình: Nhóm hộ tự quản về an ninh trật tự; Nhà trọ tự quản về an ninh trật tự; Chốt dân phòng tự quản; Tổ tự quản vì an ninh trật tự khu vực chung cư; Xe ôm tự quản…

Để các đại biểu có góc nhìn rõ hơn về các mô hình ở địa phương, đồng chí Cao Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 4 đã trình bày tham luận mô hình “Tổ tự quản vì ANTT tại chung cư” và mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư (5+1)” trên địa bàn. Theo đó, mô hình đã tổ chức 236 ca tuần tra khu vực chung cư với hơn 1.600 lượt người tham gia, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, nhắc nhở người dân cảnh giác trong giữ gìn tài sản, chấp hành trong PCCC. Đối với mô hình “5+1”, từ năm 2015 đến nay, quận 4 đã cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 278 người, trong đó có 84 người tiến bộ. Qua đó, đã giới thiệu cho 93 trường hợp có việc làm ổn định, giới thiệu học nghề cho 47 trường hợp; giúp 23 người lầm lỗi được cảm hóa, giáo dục phấn đấu tiến bộ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 4 Cao Tuấn Anh tham luận tại hội nghị

Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Bình Chánh cũng đã trình bày tham luận về mô hình “Nhà trọ tự quản về an ninh trật tự”. Mô hình trên đã phát huy hiệu quả trong phòng, chống tội phạm tại các khu nhà trọ - nơi tập trung đông công nhân trên địa bàn huyện.

Ký kết 7 nội dung phối hợp

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng Công an TPHCM và các tổ chức thành viên đã ký kết chương trình “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2023-2033 trên địa bàn TPHCM đối với 7 nội dung. Trong đó, phối hợp định hướng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Các bên cũng tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên các địa bàn, lĩnh vực nhằm chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền sớm giải quyết những vụ việc phát sinh phức tạp an ninh, trật tự ngay từ đầu, tại cơ sở. Cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, gắn với các phong trào lớn. Phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng khu phố, người có uy tín, các chức sắc, chức việc trong tôn giáo, dân tộc làm hạt nhân trong “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng Công an TPHCM và các tổ chức thành viên ký kết chương trình phối hợp

Cùng với đó, xây dựng lực lượng Công an, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, ban, ngành thành phố trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân. Phối hợp trong kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác xây dựng “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến nhấn mạnh, tình hình thế giới diễn biến khá phức tạp, dẫn đến tình hình trong nước cũng có nhiều thách thức. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đặt ra nhiều bài học kinh nghiệm và phải thích ứng với tình hình mới. Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là mặt trận của riêng Công an TPHCM mà cần phải phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội cũng như công tác tham mưu của các cơ quan đối với cấp ủy và chính quyền trong triển khai và thực hiện. Đồng chí Trần Kim Yến mong muốn các đơn vị tham gia ký kết tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và huy động sức mạnh của toàn dân, góp phần bảo vệ an toàn xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

THU HƯỜNG