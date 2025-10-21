Phòng không - Không quân Việt Nam đã ra quân là chiến thắng

Ngày 21-10, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ (22-10-1963 – 22-10-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Trung ương; Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; bộ, ban, ngành Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo tại buổi lễ cho biết, đầu những năm 60 của thế kỷ XX, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến cứu nước, ngày 22-10-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh và Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 50/QĐ thành lập Quân chủng PK-KQ, trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc trong 62 năm qua, Quân chủng PK-KQ đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 147 lượt tập thể, 150 lượt cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng huân, huy chương các loại. Quân chủng PK-KQ vinh dự 17 lần được Bác Hồ đến thăm, động viên.

Những năm gần đây, phát huy truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đã vươn lên lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần cách mạng tiến công, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Quân chủng PK-KQ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng PK-KQ tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng lực lượng PK-KQ, thể hiện tư duy chuẩn bị từ sớm, chủ động, không để bị bất ngờ trước các cuộc tấn công chiến lược đường không của đối phương. Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng PK-KQ đã viết nên những trang sử vàng của lòng quả cảm, trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, với những chiến công có ý nghĩa lịch sử, chiến lược, góp phần xoay chuyển cục diện cách mạng của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG



Điểm lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng PK-KQ, với những mốc son lịch sử, nhất là chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, buộc đế quốc Mỹ quay trở lại bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Paris và rút khỏi Việt Nam; Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ ngày càng khó khăn, thách thức và nặng nề hơn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trong đó bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển là trọng yếu.

“Quân chủng PK-KQ phải luôn trung với Đảng, hiếu với dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; gương mẫu, tiên phong trong KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hiện đại hóa lực lượng; phát triển lực lượng theo phương châm “3 không”: không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; không kiêu binh, tự mãn với những chiến công đã có; không sợ bất cứ kẻ thù nào, đã ra quân là chiến thắng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quân chủng PK-KQ phải tập trung xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trong đó, quân chủng phải không ngừng đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa” theo tinh thần Nghị quyết số 44 (ngày 24-11-2023) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các nghị quyết về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu Quân chủng PK-KQ phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi với bất cứ cuộc chiến tranh xâm lược nào của kẻ địch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về công tác quản lý, kiểm soát và bảo vệ vững chắc không phận quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quân chủng PK-KQ phải giám sát và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động bay của máy bay dân sự, quân sự, trong nước và nước ngoài; bảo vệ an toàn cho các trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng.

Đơn vị tập trung nghiên cứu xây dựng đề án “Vòm Phòng không bền vững"; giúp duy trì an ninh, trật tự trên không, điều hành bay an toàn, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế, du lịch và giao thương quốc tế diễn ra an toàn và thông suốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quân chủng PK-KQ phải tiếp tục chú trọng và làm tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; tích cực tham gia, góp phần xây dựng công nghiệp hàng không quốc gia tự chủ, hiện đại; phát triển hạ tầng và dịch vụ hàng không dân sự, tham gia chuỗi cung ứng kỹ thuật hàng không; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực hàng không.

Đơn vị nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp quốc phòng; tiếp tục làm tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, xóa đói giảm nghèo; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác đối ngoại, giao lưu quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế, uy tín của quân chủng, của Quân đội nhân dân Việt Nam.

TRẦN BÌNH