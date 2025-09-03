Diễu binh, diễu hành A80 phản ánh sự lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định, lễ diễu binh, diễu hành đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, bạn bè quốc tế, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Chiều 3-9, Đại tướng Phan Văn Giang đã có thư cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang viết, việc tổ chức thành công diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, bạn bè quốc tế, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Khối xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh diễu hành qua Quảng trường Ba Đình trong lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, thành công của lễ diễu binh, diễu hành đã phản ánh sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, sự hết lòng yêu thương, đùm bọc của nhân dân; tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tự hào, tự tôn, sự tin yêu, của các tầng lớp nhân dân với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững tin bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong thư, có đoạn viết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội đã đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ ngày đêm miệt mài luyện tập trên các thao trường, bãi tập; các phóng viên, nhà báo đã “vượt nắng, thắng mưa" xây dựng, đăng, phát nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên đề về quá trình luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm...

Nam sĩ quan tăng thiết giáp diễu hành trong lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Các nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình diễu hành qua Quảng trường Ba Đình

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều hơn sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan báo chí, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong kỷ nguyên mới.

ĐỖ TRUNG