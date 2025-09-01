Những “cánh thép” phương Nam lần đầu bay trên bầu trời Hà Nội

Biên đội bay 6 chiếc Yak-130 trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: ĐỘC LẬP

Sân bay Kép (ở Bắc Ninh) những ngày cuối tháng 8, không khí làm việc rất khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ trong công tác huấn luyện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).

Xác định tư tưởng, trách nhiệm cao nhất

Ngay từ khi trời chưa sáng, tại không gian rộng lớn khu vực sân bay Kép, không khí chuẩn bị cho ban bay huấn luyện xếp đội hình của các dòng máy bay SU-30MK2, L-39NG và Yak-130 đã rất sôi động.

Tại 3 khu vực sân đỗ của các phản lực cơ, hàng trăm cán bộ, nhân viên, lực lượng hậu cần kỹ thuật các trung đoàn cùng số lượng lớn xe, máy đặc chủng đã có mặt tại khu vực đỗ máy bay để làm công tác chuẩn bị. Tiếng động cơ xe điện, khí, xăng dầu hối hả di chuyển. Các tổ thợ kỹ thuật miệt mài, kiểm tra tỉ mỉ từng tham số máy bay, nhằm bảo đảm cho ban bay được diễn ra đúng kế hoạch, hiệu quả và an toàn tuyệt đối.

Các chiến sĩ, cán bộ kỹ thuật tiến hành kiểm tra các máy bay Yak-130 trước giờ bay luyện tập

Nếu như đội hình máy bay và phi công SU-30MK2 ở miền Bắc, thì toàn bộ máy bay Yak-130 và L-39NG tham gia A80 đều chuyển từ phía Nam ra. Những phi công, chỉ huy, đội ngũ kỹ thuật, hậu cần... của Trung đoàn 940 và Trung đoàn 910 (đều thuộc Trường Sĩ quan Không quân) được điều động từ nơi đóng quân là sân bay Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, ra sân bay Kép thực hiện nhiệm vụ A80.

Các kỹ thuật viên kiểm tra an toàn kỹ thuật của máy bay L-39NG trước giờ cất cánh thực hiện nhiệm vụ

Kỹ thuật viên Lại Anh Đức (30 tuổi, Xưởng trưởng Xưởng bảo dưỡng kỹ thuật hàng không Trung đoàn 940) cùng đồng đội từ sân bay Tuy Hòa ra sân bay Kép từ đầu tháng 7 làm nhiệm vụ bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật cho máy bay Yak-130 chia sẻ: "Dù xa nhà gần 2 tháng, rất nhớ gia đình vợ con nhưng với nhiệm vụ A80 lần này rất quan trọng nên mọi tình cảm riêng phải tạm gác lại. Tôi đã tham gia nhiệm vụ A50, nhưng nhiệm vụ A80 lần này có quy mô lớn hơn nhiều nên từng chiến sĩ, kỹ thuật viên như chúng tôi khi nhận nhiệm vụ phải xác định tư tưởng và trách nhiệm cao nhất với công việc".

Khẳng định trình độ, hiệp đồng chính xác từng giây

Đây là lần đầu tiên máy bay Yak-130 tham gia trình diễn với biên đội bay 6 chiếc nên khối lượng huấn luyện lần này tăng cao cả về cường độ lẫn yêu cầu kỹ thuật. Thượng tá Hoàng Hải (phi công cấp 1, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 940) cho biết, tại lễ kỷ niệm A50, đội hình máy bay Yak-130 của đơn vị cất cánh từ sân bay Biên Hòa tham gia bay biểu diễn trên bầu trời TPHCM với 2 biên đội, mỗi biên đội 3 chiếc. Tuy nhiên với sự kiện A80, đội hình Yak-130 sẽ thực hiện bay với biên đội 6 chiếc.

Thượng tá Hoàng Hải đang trao đổi với các kỹ thuật viên trước khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện

Từ giữa tháng 7, Trung đoàn 940 đã di chuyển 8 chiếc Yak-130 từ sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai) về sân bay Kép để chuẩn bị cho nhiệm vụ luyện tập và trình diễn A80. Trong đó, 6 chiếc sẽ bay đội hình chính thức, 2 chiếc còn lại giữ vai trò dự bị.

“Đây là lần đầu tiên đơn vị thực hiện bay đội hình Yak-130 với số lượng 6 chiếc nên đòi hỏi trình độ của các phi công rất cao, cùng với đó là công tác hiệp đồng phối hợp với nhau phải cực kỳ chính xác”, Thượng tá Hoàng Hải chia sẻ. Đồng thời cho biết thêm, trong sáng 2-9, riêng đội hình máy bay phản lực quân sự bay trình diễn sẽ có 3 loại là SU-30MK2, Yak-130 và L-39NG; tất cả khi bay qua Quảng trường Ba Đình đều ở tốc độ 530km/giờ nên đòi hỏi công tác chỉ huy dưới đất và hiệp đồng giữa từng biên đội bay và giữa các biên đội máy bay khác nhau phải rất chặt chẽ về mặt thời gian, thậm chí chính xác tới từng giây để có những màn bay biểu diễn đẹp nhất, nhưng cũng phải an toàn tuyệt đối.

Phi công lái máy bay Yak-130 đang chuẩn bị cất cánh

“Đơn vị của chúng tôi là Trường Sĩ quan Không quân và trong năm nay được cấp trên tin tưởng giao thực hiện nhiệm vụ A50 và A80 thì tất cả đều cảm thấy rất vinh dự, qua đó cũng khẳng định công tác đào tạo, huấn luyện và trình độ phi công của trung đoàn rất cao”, Thượng tá Hoàng Hải chia sẻ.

Tự hào với nhiệm vụ đặc biệt

Trong khi đó, Thượng úy Bùi Cao Khánh (28 tuổi, phi công trẻ trong đội hình điều khiển Yak-130) chia sẻ, bản thân đã có khoảng 480 giờ bay và 3 năm bay với Yak-130 nhưng đây là lần đầu tiên được bay qua Quảng trường Ba Đình. Trong nhiệm vụ A50, Thượng úy Khánh cùng đồng đội rất vinh dự được bay trên bầu trời thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu; với nhiệm vụ A80 lần này khi được bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thượng úy Khánh cảm thấy vô cùng tự hào nhưng trách nhiệm cũng rất cao. “Bố mẹ và gia đình em ở quê khi biết em chỉ trong một năm được thực hiện bay trình diễn trong 2 ngày lễ lớn của đất nước đã rất vui và hãnh diện với mọi người”, Thượng úy Khánh cho biết.

Thượng tá Tô Anh Tuấn, Tham mưu trưởng Trung đoàn 910 trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng về đường bay luyện tập cho A80

Cùng với đội hình 6 máy bay Yak-130, tại đại lễ A80, lần đầu tiên, dòng máy bay L-39NG huấn luyện đa năng tham gia bay trình diễn với biên đội 4 chiếc bay theo hình bậc thang. Chia sẻ về nhiệm vụ này, Thượng tá Tô Anh Tuấn (phi công cấp 1, Tham mưu trưởng Trung đoàn 910) cho biết: “A80 này là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn thể hiện sức mạnh của Quân đội, của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam. Ở miền Bắc, điều kiện thời tiết mùa này có mù ở độ cao thấp cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tầm nhìn, tầm quan sát của các phi công. Nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, hiệp đồng cao và cùng sự tin tưởng của phi công với chỉ huy bay và các đơn vị mặt đất, chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này".

2 máy bay L-39NG trong đội bay 4 chiếc trên đường băng chuẩn bị cất cánh

Thượng tá Tô Anh Tuấn cũng chia sẻ, dù có rất nhiều giờ bay nhưng đây là lần đầu tiên anh và các đồng đội điều khiển máy bay L-39NG bay trên Quảng trường Ba Đình.

“Dù phi công được đi và bay nhiều nơi nhưng có lẽ được bay trên Quảng trường Ba Đình và Lăng Bác vào đúng sáng 2-9 thì rất hiếm đối với cuộc đời của mỗi phi công”, Thượng tá Tô Anh Tuấn tâm sự.

Theo kế hoạch, 31 máy bay của Không quân Việt Nam bay chào mừng trên Quảng trường Ba Đình trong sáng 2-9 gồm: 10 trực thăng, 3 máy bay vận tải CASA, 6 máy bay Yak-130, 4 máy bay L-39NG và 8 máy Su-30MK2; sử dụng 3 sân bay cất, hạ cánh là Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh). Màn trình diễn này không chỉ là sự giao thoa giữa kỹ thuật bay đỉnh cao và nghệ thuật biểu diễn mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần quyết chiến quyết thắng của Không quân Việt Nam nhân dịp A80.

QUỐC KHÁNH- TRẦN LƯU