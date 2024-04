Phóng thành công vệ tinh do thám của Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 đã đưa thành công vệ tinh do thám quân sự của Hàn Quốc vào quỹ đạo sáng 8-4.

Vệ tinh do thám Hàn Quốc trước khi được phóng sáng 8-4. Ảnh: YONHAP

Cụ thể, vệ tinh đã được phóng lên từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở bang Florida của Mỹ rạng sáng 8-4 theo giờ Seoul. Tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9 đã đưa vệ tinh do thám do Hàn Quốc tự chế tạo vào quỹ đạo an toàn sau khoảng 45 phút. Hiện tại, Hàn Quốc đang kiểm tra tình trạng hoạt động của vệ tinh thông qua các kết nối liên lạc với trạm mặt đất ở nước ngoài.

Đây là vệ tinh quân sự thứ 2 được phóng theo kế hoạch của Hàn Quốc với mục tiêu sở hữu 5 vệ tinh do thám cỡ vừa và lớn vào năm 2025 nhằm tăng cường khả năng do thám và giám sát hiệu quả hơn đối với các hoạt động quân sự.

Vệ tinh do thám đầu tiên của Hàn Quốc - được trang bị cảm biến quang điện và hồng ngoại để ghi lại hình ảnh chi tiết về bề mặt Trái đất - đã được phóng lên quỹ đạo từ căn cứ của Lực lượng Không gian Mỹ ở California bằng tên lửa SpaceX vào tháng 12 năm ngoái. Vệ tinh đã gửi về một số hình ảnh, và dự kiến bước vào giai đoạn sứ mệnh đầy đủ vào đầu tháng 6 tới.

Vệ tinh tiếp theo được trang bị cảm biến radar khẩu độ tổng hợp (SAR) để thu thập dữ liệu bằng vi sóng và có khả năng thu thập dữ liệu bất kể điều kiện thời tiết. Ba vệ tinh còn lại cũng sẽ được trang bị cảm biến SAR.

Ngoài 5 vệ tinh này, các cơ quan quốc phòng Hàn Quốc được cho là đang nỗ lực trang bị thêm khoảng 50 đến 60 vệ tinh do thám cỡ nhỏ và siêu nhỏ vào năm 2030, dự kiến sẽ cung cấp dữ liệu về bán đảo Triều Tiên 30 phút một lần, hoặc nhanh hơn. Theo các nhà phân tích, khi hoạt động cùng nhau, 5 vệ tinh dự kiến sẽ cung cấp phạm vi phủ sóng thường xuyên trong khoảng thời gian khoảng hai giờ. Vụ phóng vệ tinh do thám lần này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên cũng đang có kế hoạch gia tăng khả năng trinh sát không gian.

HUY QUỐC