Phú Yên sắp xếp cơ quan chuyên môn, thực hiện giải pháp tăng trưởng 8%

Ngày 21-2, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị công bố các quyết định liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW đối với các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh.

UBND tỉnh còn 13 cơ quan chuyên môn

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Phú Yên được sắp xếp còn 13 cơ quan (giảm 6 cơ quan chuyên môn, đạt 32%). Đối với việc sắp xếp bên trong các cơ quan chuyên môn còn lại 160 đầu mối (giảm 36 đầu mối, đạt 18,4%), gồm: 9 chi cục và tương đương, 74 đơn vị sự nghiệp công lập, 77 phòng chuyên môn và tương đương (12 văn phòng sở; 10 thanh tra sở; 55 phòng chuyên môn nghiệp vụ).

UBND tỉnh Phú Yên sau công bố quyết định liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW đối với các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh

Cụ thể, Sở KH-ĐT và Sở Tài chính sau khi hợp nhất thành Sở Tài chính.

Hợp nhất Sở GT-VT và Sở Xây dựng thành Sở Xây dựng. Chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ sang Công an tỉnh.

Hợp nhất Sở TN-MT và Sở NN-PTNT thành Sở NN-MT. Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về giảm nghèo từ Sở LĐ-TB-XH.

Hợp nhất Sở TT-TT và Sở KH-CN thành Sở KH-CN. Chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở TT-TT sang Công an tỉnh.

Hợp nhất Sở LĐ-TB-XH và Sở Nội vụ thành Sở Nội vụ.

Sở Y tế tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội; trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội từ Sở LĐ-TB-XH. Chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy sang Công an tỉnh; chuyển chức năng chỉ đạo, quản lý công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Sở GD-ĐT tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở LĐ-TB-XH.

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ.

Sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND tỉnh.

Sở Công Thương tiếp nhận nguyên trạng Cục quản lý thị trường địa phương từ Bộ Công thương và tổ chức lại thành Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương.

Sở VH-TT-DL tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở TT-TT.

Sở Tư pháp chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp sang Công an tỉnh.

Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện sắp xếp sau khi có chủ trương của Trung ương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên cho biết việc sắp xếp, tinh gọn là bước ngoặc lớn trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của tỉnh

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bình quân 76 lãnh đạo cơ quan chuyên môn nay giảm còn bình quân 52 lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (giảm 6 cấp trưởng và trong 5 năm tới giảm khoảng 18 cấp phó tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh).

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng

Ngay sau quyết định liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW, tỉnh Phú Yên sẽ nỗ lực thực hiện các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên theo Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ đã giao chỉ tiêu tăng trưởng (GRDP) năm 2025 cho tỉnh Phú Yên

Theo UBND tỉnh Phú Yên để hoàn thành mục tiêu trên, lĩnh vực công nghiệp xây dựng phải đạt tăng trưởng 11,23%; dịch vụ tăng 8,02%; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 375 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 5.900 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 25.800 tỷ đồng...

Sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tỉnh Phú Yên bắt tay vào thực hiện các giải pháp tăng trưởng 8%

UBND tỉnh Phú Yên đang cùng với các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục sớm khởi công xây dựng cảng biển Bãi Gốc; Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao, Nhà ga T2- Cảng hàng không Tuy Hòa… Đây được xem là những dự án lớn có tính đột phá, tạo động lực phát triển cho tỉnh Phú Yên.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị bổ sung 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực để tạo nguồn lực, động lực tăng trưởng GRDP: khơi thông nguồn lực và thúc đẩy đầu tư tư nhân, tạo động lực mới cho phát triển; điều hành, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công; thúc đẩy tiêu dùng, thu hút khách du lịch; đẩy mạnh xuất khẩu; thu ngân sách nhà nước; tăng trưởng tín dụng; chuyển đổi số, công nghệ số.

