Phát huy mạnh mẽ các phong trào nhân đạo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Ngày 23-11, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025 – 2030 đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại chương trình

Với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, lan tỏa sức mạnh nhân đạo Việt Nam”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, về con người nhân ái Việt Nam bằng các hành động cụ thể, thiết thực; phát huy mạnh mẽ chương trình “Sức mạnh nhân đạo”, “Tháng nhân đạo” trong toàn hội và toàn dân. Coi đây là yếu tố quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước của hội, góp phần xây dựng “Con người Việt Nam yêu nước - nhân ái - trách nhiệm - sáng tạo - hội nhập”, qua đó củng cố sức mạnh tinh thần và văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới, tạo ra một xã hội công bằng, văn minh và giàu tình người.

Vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Cùng với đó, đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động thi đua; gắn thi đua với các chương trình phát triển bền vững, các mục tiêu an sinh xã hội; chủ động tham mưu, đề xuất chính sách về “kinh tế nhân đạo”, xã hội hóa nguồn lực nhân đạo, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng chung tay xây dựng “xã hội nhân ái - không ai bị bỏ lại phía sau”; đẩy mạnh chuyển đổi số nhân đạo, lập bản đồ số người yếu thế, hiện đại hóa công tác cứu trợ, mở rộng mạng lưới tình nguyện viên, phát triển mạnh phong trào hiến máu và hiến mô, tạng.

Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, xây dựng mặt trận nhân đạo toàn dân góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân bằng những hành động nhân đạo cụ thể, thiết thực.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục khẳng định là một phong trào quần chúng đặc biệt, thi đua để làm nhân đạo, thi đua vì người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Toàn hội đã vận động, trợ giúp hơn 102 triệu lượt người, với tổng trị giá trên 29.186 tỷ đồng, tăng 45% so với giai đoạn trước.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, tập trung làm sâu sắc hơn các cuộc vận động lớn của hội; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động hiến máu, hiến tặng mô tạng; tăng cường vận động nguồn lực, hợp tác quốc tế và các chương trình nhân đạo xã hội gắn với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại đại hội, Hiệp hội Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, 209 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2020-2025 được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

KHÁNH NGUYỄN