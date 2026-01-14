Phường An Phú (TPHCM): Nhiều trường than quá tải cơ sở vật chất, thiếu phòng học

Ngày 14-1, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) làm việc với UBND phường An Phú về tình hình cơ sở vật chất trường lớp và quy hoạch mạng lưới giáo dục.

Đoàn khảo sát làm việc tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

Theo UBND phường An Phú, phường hiện có 3/8 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, ở bậc mầm non, thiết bị dạy học chưa đáp ứng tốt nhu cầu dạy học, thường xuyên rơi vào cảnh thiếu thiết bị.

Ở cấp tiểu học, có 3 trường cơ bản đảm bảo việc dạy và học 2 buổi/ngày nhưng sĩ số khá đông (từ 48 - 52 học sinh/lớp); 2 trường còn lại là Trường Tiểu học An Phú và Tiểu học Lê Thị Trung chưa đảm bảo việc dạy và học 2 buổi/ngày. Thiết bị dạy học ở các trường chưa đáp ứng tốt việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; bàn ghế xuống cấp phải tu sửa thường xuyên.

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi là trường THCS duy nhất của phường, hiện có tổng số 4.696 học sinh. Nhà trường đã trưng dụng hết các phòng chức năng, phòng sinh hoạt để tổ chức 103 lớp học nhưng vẫn không đảm bảo dạy và học 2 buổi/ngày. Hệ thống phòng thực hành chưa đáp ứng nhu cầu dạy học, trải nghiệm sáng tạo của học sinh.

Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội cũng đã kiểm tra thực tế tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi và Trường Tiểu học An Phú, ghi nhận thực trạng thiếu thốn cơ sở vật chất, mức độ quá tải ở cả 2 trường này.

Trong đó, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi dự kiến năm học 2026-2027 sẽ tiếp nhận 1.899 học sinh, tăng 600 học sinh so với năm học 2025-2026. "Nhà trường đang rất nỗ lực để bố trí đủ chỗ cho 100% học sinh, thậm chí phải tận dụng cả nhà đa năng, nhà giữ xe, sân chơi để tổ chức dạy học", ông Nguyễn Trung Toàn, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi thông tin.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Trường Tiểu học An Phú. Phó Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Ngọc Thi cho hay, trường hiện có 39 phòng học, 1 phòng tin học và 1 phòng tiếng Anh. Theo quy hoạch mạng lưới giáo dục, năm học 2026-2027, trường có tổng cộng 71 lớp. Nếu không có phương án bổ sung lớp học, dự kiến học sinh của trường sẽ phải học 1 buổi/ngày.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, phường An Phú đề xuất thực hiện 6 công trình xây mới, nâng cấp mở rộng trường học (xây mới 1 trường THCS và nâng cấp, mở rộng 5 trường, gồm 1 trường THCS và 4 trường tiểu học) nhằm đáp ứng chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân và đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày.

