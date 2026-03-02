Phường Hòa Hưng: Ba anh em ruột cùng tình nguyện nhập ngũ năm 2026

Ngày 2-3, đoàn lãnh đạo phường Hòa Hưng (TPHCM) đã đến thăm, động viên và tặng quà gia đình bà Phạm Thị Bích Dung (ở khu phố 24) - có ba người con cùng tình nguyện nhập ngũ năm 2026.

Đó là ba thanh niên Phạm Ngọc Trung (sinh năm 2004) và hai em song sinh Phạm Ngọc Chánh, Phạm Ngọc Vũ (sinh năm 2008). Dù gia đình còn nhiều khó khăn nhưng cả ba anh em vẫn quyết định tạm gác công việc mưu sinh cùng đăng ký lên đường nhập ngũ, với mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Lãnh đạo phường Hòa Hưng đến thăm, động viên và tặng quà gia đình bà Phạm Thị Bích Dung, có ba con trai cùng tình nguyện nhập ngũ năm 2026

Chia sẻ với đoàn đến thăm, ba bạn trẻ cho biết, nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc mà môi trường quân ngũ còn là rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh và trang bị những kỹ năng cần thiết, kể cả cơ hội học nghề cho tương lai.

Tại buổi thăm hỏi, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng ân cần động viên và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân của ba anh em.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường chia sẻ, việc ba anh em ruột cùng tình nguyện nhập ngũ là niềm tự hào của gia đình, đồng thời là hình ảnh đẹp, giàu ý nghĩa giáo dục, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong thanh niên địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng thăm hỏi gia đình

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hưng cũng căn dặn các bạn giữ gìn sức khỏe, rèn luyện tính tự lập, tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi trong huấn luyện và sinh hoạt; đồng thời sớm định hướng tương lai lâu dài sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về xây dựng quê hương.

Dịp này, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hưng đã trao tặng phần quà và số tiền 5 triệu đồng đến gia đình, nhằm động viên ba anh em vững tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, ngày 4-3 tới, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026 trên địa bàn phường Hòa Hưng sẽ chính thức lên đường nhập ngũ.

ĐÌNH DƯ