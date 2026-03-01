Xã hội

Lễ giỗ 38 liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

SGGPO

Chiều 1-3, tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ phường Phú Thạnh (TPHCM), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh tổ chức Lễ giỗ 38 liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn phường.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu tham dự đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các liệt sĩ - những người con kiên trung, bất khuất của dân tộc đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.

2L2A3260.JPG
Đại biểu tham dự dành phút mặc niệm tri ân các liệt sĩ

Lễ giỗ được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm, trở thành hoạt động truyền thống ý nghĩa của địa phương. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

2L2A3366.jpg
Đại biểu dâng hương tưởng nhớ công lao các liệt sĩ

Tại buổi lễ, ​Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân phường sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, quyết tâm thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng phường Phú Thạnh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2L2A3421.JPG
Đại biểu đến dự lễ giỗ, chiều 1-3
CẨM TUYẾT

Từ khóa

Phường Phú Thạnh TPHCM Đài tưởng niệm Liệt sĩ phường Phú Thạnh cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

