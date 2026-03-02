Xã Long Hải: Siết chặt việc bốc dỡ thủy sản tại các bến bãi tự phát

UBND xã Long Hải (TPHCM) yêu cầu toàn bộ thủy sản khai thác phải được đưa vào cảng cá được chỉ định nhằm kiểm soát nguồn gốc; kiên quyết không để xảy ra tình trạng bốc dỡ tại các bến, bãi tạm dọc sông Cửa Lấp.

Tàu cá không đủ điều kiện được cơ quan chức năng xã Long Hải quản lý chặt, không cho xuất bến.

áng 2-3, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, chủ trì cuộc họp giao ban công tác phòng, chống khai thác thủy sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn. Cuộc họp nhằm rà soát các nội trọng tâm sẽ làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC), dự kiến đến Việt Nam ngày 9-3, để kiểm tra công tác chống khai thác IUU lần thứ 5,

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Long Hải, đến hết ngày 1-3, địa phương đã hoàn tất xác minh, làm việc với chủ của 236/304 tàu cá mất kết nối giám sát hành trình từ 1-1-2024 đến 31-12-2025; còn lại 69 trường hợp đang tiếp tục mời làm việc, xử lý theo quy định.

Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, xã phân loại thành 3 nhóm, gồm: tàu neo đậu tại địa bàn xã; tàu neo đậu ngoài địa bàn xã nhưng trong phạm vi TPHCM; và tàu neo đậu ngoài TPHCM. Tất cả đều được lập danh sách, giao cơ quan chuyên môn theo dõi, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng liên quan quản lý chặt chẽ, bảo đảm không phát sinh vi phạm IUU. UBND xã kiên quyết không cho các tàu cá không đủ điều kiện ra khơi; yêu cầu chủ tàu ký cam kết không tham gia khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

Tàu cá cập cảng Hưng Thái, xã Long Hải

Đáng chú ý, xã đã làm việc với các chủ bến bãi tự phát dọc sông Cửa Lấp, yêu cầu ký cam kết không để xảy ra tình trạng bốc dỡ thủy sản tại các điểm này, mà phải thực hiện tại các cảng cá được chỉ định, nhằm bảo đảm kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, từ nay đến ngày 9-3 là giai đoạn “nước rút”, là “tuần lễ vàng”, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhằm góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản Việt Nam.

Theo đó, UBND xã sẽ tổ chức họp giao ban công tác IUU 2 ngày/lần để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là trong quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và xử lý các trường hợp mất kết nối giám sát hành trình.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải yêu cầu Phòng Kinh tế tiếp tục phối hợp các ấp đẩy nhanh tiến độ xác minh, làm việc với 69 chủ tàu còn lại; theo dõi, quản lý chặt chẽ số tàu không đủ điều kiện, đặc biệt là những tàu đang neo đậu trên địa bàn. Đồng thời, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu bảo đảm đối khớp, thống nhất trước ngày 9-3, sẵn sàng làm việc với Đoàn thanh tra của EC.

THÀNH HUY