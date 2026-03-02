Sức sống cơ sở

- “Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè...”.

- Thời buổi công nghiệp hóa mà anh Tư vẫn còn giữ cái lịch “ăn chơi” dày đặc vậy sao?

- Đó là mấy câu vần vè chê cười hạng người lè phè, hễ mở mắt ra là chỉ nhăm nhe hưởng thụ. Công việc đã vào guồng mà tâm trí nhiều người vẫn còn núp ló ở mấy lễ hội, tranh thủ “ăn cắp” giờ công để đi viếng đền, lễ miếu cầu tài lộc.

- Vụ này thì cô cứ yên chí lớn. Nghe đâu đã có trí tuệ nhân tạo “ê-ai” (AI) sẵn sàng trực chiến thay thế. Máy móc làm việc xuyên Tết, không biết mệt, lại chẳng bao giờ đòi đi xin xăm, giải hạn đầu năm.

- Nghe cũng... đáng lo. Nghỉ ngơi cho lắm rồi tới lúc cái máy nó làm thay hết phần mình thì biết “ai... ê”.

- Ai còn tư tưởng cà lơ phất phơ hết tháng Giêng thì cứ đợi đó, coi chừng “ê-ai” nó làm hết việc, còn mình thì nhận lấy cái sự... “ê ẩm” vì mất chỗ đứng chớ chẳng chơi!

CÔ TÁM

