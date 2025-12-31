Phường Tăng Nhơn Phú ra mắt công trình bản đồ số

Ngày 31-12, phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) ra mắt công trình Bản đồ số phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và công tác an sinh xã hội.

Trong giai đoạn đầu, với sự tiện ích, nhanh chóng và chính xác, nên bản đồ số phục vụ cho hoạt động trực ban, trực chỉ huy của công an phường.

Theo Trưởng công an phường Tăng Nhơn Phú Cao Huỳnh Thanh, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là đối với các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, nên hệ thống camera AI kết hợp với bản đồ số sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác trấn áp các loại tội phạm.

Các đại biểu dự buổi ra mắt

Phường Tăng Nhơn Phú đã chọn 28 khu phố để thực hiện chuyển hóa “địa bàn khu phố không có tệ nạn, tội phạm về ma túy”. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo 138 của phường, nên bản đồ số sẽ được cập nhật các tính năng để hỗ trợ có chiều sâu cho công tác này.

Cụ thể, bản đồ số sẽ thể hiện đầy đủ thông tin địa bàn có liên quan về ma túy, số vụ việc, số đối tượng, đánh giá trực tiếp thông qua bản đồ được cập nhật thường xuyên, không cần phải thông qua báo cáo định kỳ của cán bộ phụ trách.

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng cho biết, thời gian tới, bản đồ số sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng trong công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự Đại XIV của Đảng cũng như phục vụ cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đó là, hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu để tham gia bầu cử đúng địa điểm, tránh sai sót, đảm bảo quyền công dân được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Thông qua bản đồ trực quan có thể đánh giá đúng tình hình, đưa ra các phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; tiến độ bầu cử tại các điểm để có những chỉ đạo kịp thời.

THU HƯỜNG