Khánh thành hẻm 100% hộ dân đồng thuận hiến đất mở rộng

Lãnh đạo phường Cầu Kiệu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành hẻm 88 Cô Giang

Đây là tuyến hẻm được thực hiện theo phương thức “Nhân dân tự nguyện hiến đất” kết hợp thực hiện bồi thường, giải tỏa đối với các hộ dân bị ảnh hưởng nhiều nhưng diện tích còn lại không đủ tiêu chuẩn xây dựng mới.

Tuyến hẻm 88 Cô Giang dài khoảng 125m, ranh giải tỏa mở rộng ảnh hưởng đến 39 hộ dân, quy mô mở rộng 4,5m. Trong đó 36/39 hộ đồng thuận hiến đất mở hẻm, 3 hộ được hỗ trợ, bồi thường giải tỏa với kinh phí thực hiện công trình trên 18 tỷ đồng. Tổng diện tích đất người dân hiến gần 266 m2.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Kiệu cho biết, với tỷ lệ 100% hộ dân bị ảnh hưởng đều đồng thuận tháo dỡ, bàn giao mặt bằng, nhờ đó, tuyến hẻm 88 Cô Giang được mở rộng từ 1,5 m lên đồng bộ khoảng 4,5 m. Cùng với đó, hạ tầng chiếu sáng, cấp thoát nước, mặt đường được nâng cấp đồng bộ. Tổng diện tích đất người dân hiến quy đổi ra giá trị thị trường hơn 41 tỷ đồng.

Người dân và lãnh đạo phường Cầu Kiệu trong niềm vui khánh thành hẻm 88 Cô Giang

“Địa bàn phường Cầu Kiệu gần trung tâm Thành phố, mỗi mét vuông đất lại càng quý giá. Do đó, việc bà con sẵn sàng cắt đi một phần diện tích sinh hoạt của gia đình mình để hiến đất mở rộng hẻm, phục vụ lợi ích chung là một sự hy sinh to lớn và là nghĩa cử rất cao đẹp”, đồng chí Trần Thu Hà bày tỏ.

Hẻm 88 Cô Giang được mở rộng từ 1,5 m lên đồng bộ khoảng 4,5 m

Nhờ sự đồng thuận đó, hiện nay, xe chữa cháy, xe cứu thương đã có thể tiếp cận tuyến hẻm thuận lợi. Cùng với đó, giá trị nhà đất của bà con tại tuyến hẻm được nâng lên, giúp chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện rõ nét.

Bí thư Đảng ủy phường Cầu Kiệu Trần Thu Hà trao quà tết cho các hộ dân

Dịp này, phường Cầu Kiệu trao các phần quà tết chăm lo đến hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn.

THÁI PHƯƠNG