Phường Sài Gòn: Xây dựng văn hóa gắn với đời sống xã hội địa phương

Năm 2026 phường Sài Gòn tập trung xây dựng đời sống văn hóa gắn với giải quyết các vấn đề sát sườn trong đời sống xã hội như trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường và chuyển đổi số.

Đó là định hướng trọng tâm được nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2025 và Họp mặt mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 do UBND phường Sài Gòn tổ chức chiều 12-2.

Đại diện lãnh đạo địa phương khen thưởng đến đại diện các khu phố văn hóa năm 2025

Cụ thể, năm 2026, phường Sài Gòn tiếp tục xác định nâng cao chất lượng phong trào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy sự phát triển bền vững tại địa phương.

Các tiêu chí văn hóa đi đôi với vai trò giám sát của nhân dân và gắn kết chặt chẽ với các hoạt động an sinh xã hội, giải quyết dứt điểm các điểm nóng về vệ sinh công cộng; chú trọng ứng dụng công nghệ vào truyền thông và quản lý phong trào để tiếp cận gần hơn với người dân.

Lãnh đạo phường Sài Gòn tặng quà tết đến các khu phố

Trong năm 2025, toàn phường có 3.074 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (tỷ lệ 98,75%) và 14/14 khu phố giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa.

MẠNH THẮNG