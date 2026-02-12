TPHCM gấp rút hoàn thiện mảng xanh công cộng và tiểu cảnh hoa tết

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều khu vực ở TPHCM được “đánh thức” bằng các công trình chỉnh trang đô thị.

Nổi bật là 9 khu đất được cải tạo thành vườn hoa, công viên phục vụ người dân, đó là: khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, số 2-4-6 Hai Bà Trưng, số 33 Nguyễn Du, số 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh, số 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi (phường Sài Gòn); số 87 Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh); số 74 Hồ Hảo Hớn, số 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh); hay khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa).

Chiều 25 tháng Chạp (ngày 12-2), phóng viên báo SGGP ghi nhận các tiểu cảnh hoa tết, mảng xanh trong lòng đô thị đang được các đội thi công tất bật hoàn thiện.

>> Khu tứ giác tại trục đường Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi đang được thi công khâu trang trí cảnh quan:

>> Mảng xanh và tiểu cảnh trang trí Tết tại khu đất số 135, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax) đã hoàn thiện, tạo điểm nhấn ở khu vực trung tâm để người dân và du khách dạo phố:

>> Các tiểu cảnh tết tại khu đất vàng số 152, đường Trần Phú, phường Chợ Quán khoe sắc, đón chào khách tham quan, người dân tản bộ:

>> Khu đất số 42, đường Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn) được cải tạo với không gian thoáng đãng, phù hợp cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân:

>> Khu đất số 87, đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh được cải tạo thành bãi giữ xe, tiện ích cho người dân:

>> Nhà thi đấu Phan Đình Phùng số 8, đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, một trong những không gian công cộng được chỉnh trang và hoàn thiện sớm để người dân có thêm điểm vui chơi dịp tết:

DŨNG PHƯƠNG