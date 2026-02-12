Xã hội

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) một trong những không gian công cộng được chỉnh trang và hoàn thiện sớm để người dân vui chơi dịp tết

TPHCM gấp rút hoàn thiện mảng xanh công cộng và tiểu cảnh hoa tết

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều khu vực ở TPHCM được “đánh thức” bằng các công trình chỉnh trang đô thị.

Nổi bật là 9 khu đất được cải tạo thành vườn hoa, công viên phục vụ người dân, đó là: khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, số 2-4-6 Hai Bà Trưng, số 33 Nguyễn Du, số 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh, số 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi (phường Sài Gòn); số 87 Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh); số 74 Hồ Hảo Hớn, số 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh); hay khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa).

Chiều 25 tháng Chạp (ngày 12-2), phóng viên báo SGGP ghi nhận các tiểu cảnh hoa tết, mảng xanh trong lòng đô thị đang được các đội thi công tất bật hoàn thiện.

>> Khu tứ giác tại trục đường Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi đang được thi công khâu trang trí cảnh quan:

IMG_3482.JPG
IMG_3484.JPG
IMG_3483.JPG

>> Mảng xanh và tiểu cảnh trang trí Tết tại khu đất số 135, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax) đã hoàn thiện, tạo điểm nhấn ở khu vực trung tâm để người dân và du khách dạo phố:

f7056ba4f8832c9e0a843a2b674e27db.JPG
22189d4e47952b71c4a17dae550e6928.JPG
7d435b29434b4018842007a8f7138d3d.JPG
1d76ea53c1f8e3ad6e1b08570e9ae590.JPG

>> Các tiểu cảnh tết tại khu đất vàng số 152, đường Trần Phú, phường Chợ Quán khoe sắc, đón chào khách tham quan, người dân tản bộ:

200a8444a5df549bffa59f0e69fd2137.JPG
bcd725ccd456e079f0cddad8e4a8cfaf.JPG
2a81c4117c4cca7ba691f0bff2561a60.JPG
d4eae7fadb874f7f641ab3aa97136a21.JPG

>> Khu đất số 42, đường Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn) được cải tạo với không gian thoáng đãng, phù hợp cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân:

193e4bddebba981fe3f2f814119f9dc4.JPG
3250ed3c01e9075f60f09dcb1f1df22d.JPG

>> Khu đất số 87, đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh được cải tạo thành bãi giữ xe, tiện ích cho người dân:

31cd9bb6aec22f7cdf3885c22518f530.JPG
116a35b0730b9eeea6ee20fa9342acc6.JPG

>> Nhà thi đấu Phan Đình Phùng số 8, đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, một trong những không gian công cộng được chỉnh trang và hoàn thiện sớm để người dân có thêm điểm vui chơi dịp tết:

IMG_3469.JPG
IMG_3481.JPG
IMG_3480.JPG
IMG_3479.JPG
IMG_3473.JPG
IMG_3471.JPG
DŨNG PHƯƠNG

