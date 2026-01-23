Phường Thới An: Trao quà tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 23-1, UBND phường Thới An phối hợp Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức chương trình Tết nhân ái năm 2026, trao tặng quà tới 250 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân tham gia hái lộc đầu xuân

Chương trình Tết nhân ái "Tiger cùng cộng đồng đón tết an vui" của phường Thới An thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đến đời sống người dân.

Đó là việc vận động và trao 250 suất quà đến các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà là một phiếu mua hàng trị giá 800.000 đồng sẽ được mua hàng ngay tại "siêu thị" mini của chương trình.

Người dân dùng phiếu quà tặng mua sắm ngay tại chương trình

Bên cạnh nhận phiếu quà tặng, người tham dự còn được hái lộc đầu xuân, được ông đồ viết tặng chữ thư pháp, cắt tóc miễn phí, lựa chọn quần áo miễn phí và được thăm khám, tư vấn sức khỏe.

Người dân lựa chọn quần áo miễn phí

Người dân được khám và tư vấn sức khoẻ

Người dân vui vẻ ra về sau chương trình

Đến với chương trình, ai cũng mong một năm mới sức khỏe, bình an

THANH DUNG