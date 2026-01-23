Phường Thới An: Trao quà tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Chương trình Tết nhân ái "Tiger cùng cộng đồng đón tết an vui" của phường Thới An thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đến đời sống người dân.
Đó là việc vận động và trao 250 suất quà đến các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà là một phiếu mua hàng trị giá 800.000 đồng sẽ được mua hàng ngay tại "siêu thị" mini của chương trình.
Bên cạnh nhận phiếu quà tặng, người tham dự còn được hái lộc đầu xuân, được ông đồ viết tặng chữ thư pháp, cắt tóc miễn phí, lựa chọn quần áo miễn phí và được thăm khám, tư vấn sức khỏe.