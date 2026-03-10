Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bến Thành

Theo quyết định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bến Thành trực thuộc UBND phường, có chức năng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư; trực tiếp quản lý, tổ chức triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác được giao. Đồng thời, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và khai thác các công trình sau khi hoàn thành.

Lãnh đạo phường Bến Thành trao các quyết định về công tác cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bến Thành

Tại hội nghị, UBND phường cũng công bố các quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm nhân sự. Theo đó, ông Phạm Quách Trường Giang được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bến Thành. Các Phó Giám đốc gồm: ông Võ Văn Hai, ông Nguyễn Hồng Quang, ông Lê Văn Nhơn và ông Lương Quý Hòa. Đồng thời, 21 viên chức được tiếp nhận về công tác tại đơn vị từ ngày 9-2-2026 và bố trí thêm 3 lao động hợp đồng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhanh chóng hoàn thiện quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; khẩn trương triển khai các dự án đầu tư công nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân. Đồng thời, đơn vị cần rà soát, tiếp nhận và xử lý các nhiệm vụ còn tồn đọng của các đơn vị trước khi sáp nhập, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thông suốt.

ĐÌNH DƯ