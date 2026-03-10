Suýt tử vong vì xem thường đau bụng kéo dài

Một bệnh nhân 61 tuổi bị đau bụng kèm sốt nhẹ, tự uống thuốc giảm đau mà không đến bệnh viện thăm khám. Năm ngày sau, ông nguy kịch vì nhiễm trùng, suy kiệt do thủng dạ dày.

Ngày 10-3, Bệnh viện Thống Nhất cho biết các y bác sĩ đã nỗ lực suốt 3 tháng để cứu sống được bệnh nhân N.V.T (61 tuổi).

Cụ thể, ông N.V.T. bị đau bụng kèm sốt nhẹ, tự uống thuốc giảm đau tại nhà. Năm ngày sau, khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng bệnh nhân rất nặng, nhiễm trùng lan rộng, cơ thể suy kiệt và xuất hiện nhiều biến chứng.

Bệnh nhân N.V.T. sau nhiều lần phẫu thuật, hồi sức.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy ông T. bị thủng dạ dày. Dịch tiêu hóa và thức ăn tràn vào ổ bụng gây nhiễm trùng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Theo BS-CK1 Đỗ Duy Đạt, Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật kiểm soát thương tổn với mục tiêu cứu tính mạng bệnh nhân trước rồi xử lý tổn thương sau.

Các bác sĩ đã phẫu thuật, làm sạch ổ bụng, xử lý ổ nhiễm trùng và tạo đường nuôi ăn nhằm duy trì dinh dưỡng cho người bệnh. Do bị nhiễm trùng nghiêm trọng khiến ông T. suy kiệt, thậm chí có lúc ngưng tim ngưng thở trên bàn mổ.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân suy kiệt và nguy kịch.

Suốt hơn ba tháng sau đó, ông T. trải qua nhiều lần phẫu thuật vì nhiễm trùng tái phát, rò tiêu hóa và tràn dịch màng phổi.

Ê-kíp điều trị phải chăm sóc đặc biệt, kiểm soát nhiễm trùng, tiến hành hồi sức kéo dài và áp dụng nhiều kỹ thuật như truyền dịch tiêu hoá hoàn hồi vào ruột non, sử dụng hệ thống hút áp lực âm...

Sau hơn ba tháng, người bệnh mới dần cải thiện và được xuất viện. Hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt.

GIAO LINH