Sức sống cơ sở

Suýt tử vong vì xem thường đau bụng kéo dài

SGGPO

Một bệnh nhân 61 tuổi bị đau bụng kèm sốt nhẹ, tự uống thuốc giảm đau mà không đến bệnh viện thăm khám. Năm ngày sau, ông nguy kịch vì nhiễm trùng, suy kiệt do thủng dạ dày.  

Suýt tử vong vì xem thường đau bụng kéo dài

Ngày 10-3, Bệnh viện Thống Nhất cho biết các y bác sĩ đã nỗ lực suốt 3 tháng để cứu sống được bệnh nhân N.V.T (61 tuổi).

Cụ thể, ông N.V.T. bị đau bụng kèm sốt nhẹ, tự uống thuốc giảm đau tại nhà. Năm ngày sau, khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng bệnh nhân rất nặng, nhiễm trùng lan rộng, cơ thể suy kiệt và xuất hiện nhiều biến chứng.

DSC09769B.png
Bệnh nhân N.V.T. sau nhiều lần phẫu thuật, hồi sức.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy ông T. bị thủng dạ dày. Dịch tiêu hóa và thức ăn tràn vào ổ bụng gây nhiễm trùng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Theo BS-CK1 Đỗ Duy Đạt, Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật kiểm soát thương tổn với mục tiêu cứu tính mạng bệnh nhân trước rồi xử lý tổn thương sau.

Các bác sĩ đã phẫu thuật, làm sạch ổ bụng, xử lý ổ nhiễm trùng và tạo đường nuôi ăn nhằm duy trì dinh dưỡng cho người bệnh. Do bị nhiễm trùng nghiêm trọng khiến ông T. suy kiệt, thậm chí có lúc ngưng tim ngưng thở trên bàn mổ.

DSC09605B.png
Thời điểm nhập viện, bệnh nhân suy kiệt và nguy kịch.

Suốt hơn ba tháng sau đó, ông T. trải qua nhiều lần phẫu thuật vì nhiễm trùng tái phát, rò tiêu hóa và tràn dịch màng phổi.

Ê-kíp điều trị phải chăm sóc đặc biệt, kiểm soát nhiễm trùng, tiến hành hồi sức kéo dài và áp dụng nhiều kỹ thuật như truyền dịch tiêu hoá hoàn hồi vào ruột non, sử dụng hệ thống hút áp lực âm...

Sau hơn ba tháng, người bệnh mới dần cải thiện và được xuất viện. Hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt.

Tin liên quan
GIAO LINH

Từ khóa

Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu đau bụng ngoại khoa phẫu thuật thủng dạ dày ngưng tim ngưng thở nhiễm trùng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn