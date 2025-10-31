Phường Thuận Giao (TPHCM): Ra quân đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông

Đợt cao điểm xử lý được thực hiện từ nay đến hết tháng 11.

Ngày 31-10, Công an phường Thuận Giao (TPHCM) phối hợp với các lực lượng ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Đợt cao điểm được thực hiện từ nay đến hết tháng 11.

Thiếu tá Lương Minh Cảm, Trưởng Công an phường Thuận Giao động viên lực lượng ra quân

Ông Đàm Văn Ngôn, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Giao cho biết, trước tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, cũng như các vi phạm về an toàn giao thông, đặc biệt diễn ra khá phổ biến trong đối tượng công nhân. Địa phương kỳ vọng đợt cao điểm này giúp kéo giảm các vụ vi phạm; đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Lực lượng tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm

Sau lễ phát động, các lực lượng đã phối hợp ra quân tuần tra trên các tuyến đường, đồng thời vận động người dân thu dọn mái che lấn chiếm vỉa hè.

Phường Thuận Giao có hơn 130.000 dân, trong đó khoảng 100.000 dân tạm trú, phần lớn là công nhân. Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật đến đối tượng công nhân luôn được địa phương quan tâm thực hiện, nhờ đó tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo.

VĂN CHÂU