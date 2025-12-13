Đồng Nai: Khởi tố đối tượng mang vàng giả đi cầm cố

Ngày 13-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (sinh năm 1985, thường trú xã Trường Long, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng mang vàng giả đi cầm cố. Ảnh: CAT

Theo điều tra ban đầu, ngày 4-9, Bình sử dụng tên giả Nguyễn Văn Úc đến tiệm vàng Kim Long (thôn Bàu Ké, xã Đồng Phú) đề nghị cầm cố 2 sợi dây chuyền vàng, tổng trọng lượng khoảng 1,5 lượng, với số tiền 100 triệu đồng, thời hạn một tháng. Cùng ngày, khoảng gần 10 giờ, một đối tượng khác tiếp tục mang 1 sợi dây chuyền vàng trọng lượng 1 lượng đến tiệm vàng này để cầm cố với giá 65 triệu đồng, thời hạn 1 tháng.

Đến chiều tối ngày 9-9, thêm một đối tượng mang 1 sợi dây chuyền vàng (trọng lượng 1 lượng) đến đề nghị cầm cố. Nghi ngờ số vàng không đảm bảo chất lượng, chủ tiệm vàng yêu cầu người này xuất trình căn cước công dân để làm hợp đồng thì đối tượng bỏ đi.

Tang vật vụ án mang vàng giả đi cầm cố. Ảnh: CAT

Từ những dấu hiệu bất thường, chủ tiệm vàng kiểm tra kỹ số tài sản đã nhận cầm cố trước đó và phát hiện các sợi dây chuyền đều là vàng giả. Do không có người đến chuộc tài sản, chủ tiệm đã trình báo cơ quan công an.

Kết quả trưng cầu giám định của Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) tại TPHCM xác định, 3 sợi dây chuyền màu vàng nói trên có thành phần chủ yếu là kim loại bạc, chiếm khoảng 99%, tổng giá trị thực tế chỉ gần 2 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng xác định trước đó Cao Thanh Bình từng thực hiện thủ đoạn tương tự tại một tiệm vàng trên địa bàn phường Hòa Lợi, TPHCM.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PHÚ NGÂN