Điện lực Khánh Hòa thông tin vụ người đàn ông tử vong trên trụ điện

Chiều 15-12, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ vụ tai nạn điện khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 7-12, anh V. (34 tuổi, trú xã Diên Phú) được phát hiện tử vong trên một trụ điện trung thế tại khu vực phường Tây Nha Trang. Sau khi sự việc xảy ra, PC Khánh Hòa đã cử đại diện đến thăm hỏi, thắp hương và chia buồn với gia đình nạn nhân.

Hiện trường người đàn ông tử vong trên trụ điện. Ảnh: Đ.L

Ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi, Phó Tổng Giám đốc PC Khánh Hòa, cho biết khu vực xảy ra sự việc đang triển khai dự án mở rộng đường. Trước thời điểm xảy ra sự việc, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đồng Nguyên ký hợp đồng thi công xây lắp, di dời lưới điện với PC Khánh Hòa.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, từ 6 giờ 30 đến 19 giờ 30 ngày 7-12, ngành điện cắt điện để phục vụ thi công. Sau khi Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đồng Nguyên hoàn thành công việc, PC Khánh Hòa đã tiếp nhận hiện trường, rà soát quy trình an toàn trước khi đóng điện trở lại (lúc 19 giờ 17). Dữ liệu từ các thiết bị bảo vệ của ngành điện ghi nhận thời điểm xảy ra sự cố (nạn nhân tử vong) là khoảng 19 giờ 20 cùng ngày.

Thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân mặc trang phục "giống" ngành điện, nhưng PC Khánh Hòa khẳng định anh V. không phải là người lao động của đơn vị. Hiện nguyên nhân vụ việc được các cơ quan chức năng làm rõ. Do chưa có kết luận chính thức, đơn vị chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết.

HIẾU GIANG