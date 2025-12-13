Ghé thăm gia đình vợ, con rể trộm hơn 200 triệu đồng

Ngày đầu ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, Công an xã Xuân Sơn (TPHCM) đã nhanh chóng làm rõ một vụ trộm cắp tài sản với tình tiết hy hữu, khi nghi phạm chính là con rể của gia đình bị hại.

Đối tượng bị bắt ngay sau 1 ngày gây án

Ngày 13-12, Công an xã Xuân Sơn cho biết, chiều 11-12, người dân tại ấp Sơn Tân đến trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm hơn 200 triệu đồng. Qua kiểm tra, gia đình phát hiện đối tượng đã lẻn vào nhà qua ô thông gió phía sau, không có dấu hiệu cạy phá cửa chính.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương truy xét, xác minh các đối tượng nghi vấn. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau, trưa 12-12, cơ quan công an đã làm rõ nghi phạm gây án.

Ô thông gió được đối tượng lợi dụng để đột nhập trộm cắp

Đối tượng bị bắt giữ là Trần Quốc Huy (26 tuổi, trú xã Châu Pha, TPHCM). Đáng chú ý, Huy là con rể của gia đình bị mất trộm. Cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ số tiền hơn 200 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai trưa 11-12, trên đường đi viếng đám tang người quen tại xã Xuân Sơn, đã ghé nhà vợ để thăm con. Thấy nhà khóa cửa, không có người trông coi, Huy nảy sinh ý định trộm cắp.

Công an đưa nghi phạm trở lại hiện trường để thực nghiệm vụ trộm

Do thường xuyên qua lại, Huy biết vị trí cất giữ tiền nên giấu xe máy bên đường, dùng thang leo qua tường, chui vào nhà qua ô thông gió phía sau, lấy một bọc tiền trong tủ quần áo rồi rời đi.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, Huy sử dụng khoảng 30 triệu đồng để tiêu xài cá nhân và chuộc giấy tờ đã cầm cố trước đó; số tiền còn lại được giấu phía sau nhà và đã được cơ quan công an thu hồi.

Đối tượng biết chỗ cất tiền của gia đình vợ nên trộm cắp

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

TRÚC GIANG