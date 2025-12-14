Người phụ nữ bị bắt sau 13 năm trốn truy nã

Sáng 14-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa truy bắt và di lý đối tượng Nguyễn Thị Bích Lệ (sinh năm 1976, cư trú xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) sau 13 năm trốn truy nã từ TPHCM về tới địa phương.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Lệ

Được biết, Lệ lợi dụng sự tin tưởng của người khác rồi chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lệ, ngày 5-6-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) đã ra Quyết định truy nã đối với Lệ về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau thời gian lẩn trốn, Lệ đã bị các trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

NAM KHÔI