Pháp luật

An ninh - trật tự

Người phụ nữ bị bắt sau 13 năm trốn truy nã

SGGPO

Sáng 14-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa truy bắt và di lý đối tượng Nguyễn Thị Bích Lệ (sinh năm 1976, cư trú xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) sau 13 năm trốn truy nã từ TPHCM về tới địa phương.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Lệ
Đối tượng Nguyễn Thị Bích Lệ

Được biết, Lệ lợi dụng sự tin tưởng của người khác rồi chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lệ, ngày 5-6-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) đã ra Quyết định truy nã đối với Lệ về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau thời gian lẩn trốn, Lệ đã bị các trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Tin liên quan
NAM KHÔI

Từ khóa

Công an huyện Tân Hiệp Trung Mỹ Tây Lẩn trốn Chiếm đoạt tài sản Truy nã Bỏ trốn Kiên Giang Tín nhiệm An Giang Khởi tố

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn