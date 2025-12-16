Đồng Nai: Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy ở tiệm internet và phòng trọ

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại tiệm internet, phòng trọ…

Trước đó, ngày 15-12, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch phối hợp Trạm CSGT ngã ba Thái Lan cùng Công an xã Phước An đưa Nguyễn Văn Chinh (sinh năm 1986), đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, về làm việc thì phát hiện trong ví đối tượng đang cất giấu 1 gói tinh thể màu trắng. Đối tượng khai nhận nghiện ma túy nên mua về để sử dụng.

Còn tại phường Bình Phước, đêm 13-12, lực lượng công an tiến hành kiểm tra tiệm internet T&T và qua trích xuất camera phát hiện nhóm thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ngay trong tiệm. Cơ quan công an đã tạm giữ 5 đối tượng cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và một số tang vật liên quan.

3 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong phòng trọ bị bắt giữ. Ảnh: CAT

Ngoài 2 vụ việc trên, trong những ngày qua, Công an xã Phước An phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ số 60 thuộc cơ sở trọ Huỳnh Văn Út, thuộc ấp 3 xã Phước An. Đồng thời, Công an phường Hàng Gòn cũng tạm giữ 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán U.G. thuộc khu phố Nông Doanh, phường Hàng Gòn. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều bịch nilon nghi là ma túy đá cùng một số tang vật liên quan.

PHÚ NGÂN