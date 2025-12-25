PNJ tặng huấn luyện viên Kim Sang Sik huy chương vàng 33 chỉ vàng 24k

Sáng 24-12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi lễ trang trọng trao tặng tấm huy chương vàng bằng vàng thật của báo Tuổi Trẻ và PNJ cho HLV Kim Sang Sik.

Đại diện PNJ và báo Tuổi Trẻ trao tặng tấm HCV 33 chỉ vàng 24K cho HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Nam Trần

Để tri ân những đóng góp của HLV Kim Sang Sik cho bóng đá Việt Nam, báo Tuổi Trẻ, PNJ và nhãn hàng nghệ phẩm quà tặng ART by PNJ đã lên ý tưởng và chế tác món quà đặc biệt dành tặng HLV người Hàn Quốc.

Theo đó, đây là chiếc huy chương vàng phiên bản giới hạn, được chế tác hoàn toàn từ vàng 24K, với trọng lượng 33 chỉ vàng, có giá trị trên 500 triệu đồng. Con số 33 không chỉ là trọng lượng ý nghĩa mà còn là biểu tượng đầy ẩn ý, đánh dấu cột mốc kỳ SEA Games lần thứ 33 rực rỡ - nơi HLV Kim Sang Sik đã ghi dấu ấn to lớn trong việc dẫn dắt các “Chiến binh Sao Vàng” bước lên bục vinh quang cao nhất.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú tặng áo đấu của đội tuyển Việt Nam cho đại diện PNJ và báo Tuổi Trẻ. Ảnh: Nam Trần

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc cao cấp Marketing kiêm Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại PNJ, chia sẻ: “PNJ nói chung và với thương hiệu ARTA by PNJ nói riêng hy vọng món quà này sẽ là nguồn động viên lớn lao, ghi dấu ấn cho kỷ nguyên thành công mới của bóng đá Việt Nam cũng như tri ân HLV Kim Sang Sik - người đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Bởi đây là nghệ phẩm kết tinh từ lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc. Đội ngũ nghệ nhân của chúng tôi đã dồn tâm huyết để tạo nên món quà tri ân sâu sắc này”.

.