Podcast bản tin 17 giờ 2-1: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ gần 120.000 lượt khách trong ngày 2-1

Podcast bản tin 17 giờ 2-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ gần 120.000 lượt khách trong ngày 2-1; Dự án đường Vành đai 3 TPHCM thi công xuyên Tết Dương lịch 2026; Gia Lai: Tất bật thi công các công trình trọng điểm; Ngư dân miền Trung vươn khơi trúng "lộc biển" đầu năm; Đắk Lắk: Sập bờ kè sông Ba, 4 người tử vong; Đắk Lắk: Hủy nổ quả bom nặng 334kg còn sót lại sau chiến tranh.