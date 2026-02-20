Podcast bản tin chiều 20-2: Việt Nam chính thức trở thành quốc gia liên kết của IEA

Podcast bản tin chiều 20-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ; Việt Nam chính thức trở thành quốc gia liên kết của IEA; Thủ tướng kiểm tra 2 dự án cao tốc trọng điểm tại Lạng Sơn, Cao Bằng; Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng; Phim tết của Trấn Thành đang thắng thế phòng vé; Lâm Đồng: Ô tô kéo lê xe máy khiến một người tử vong.