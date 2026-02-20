Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin chiều 20-2: Việt Nam chính thức trở thành quốc gia liên kết của IEA

SGGPO

Podcast bản tin chiều 20-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ; Việt Nam chính thức trở thành quốc gia liên kết của IEA; Thủ tướng kiểm tra 2 dự án cao tốc trọng điểm tại Lạng Sơn, Cao Bằng; Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng; Phim tết của Trấn Thành đang thắng thế phòng vé; Lâm Đồng: Ô tô kéo lê xe máy khiến một người tử vong.

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Đại tướng Phan Văn Giang Hoa Kỳ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Elbridge A. Colby Hội nghị Bộ trưởng Cơ quan năng lượng Quốc tế IEA thủ đô Paris Pháp quốc gia liên kết của IEA trung hòa carbon năng lượng xanh ô tô kéo lê xe máy tử vong va chạm giao thông tai nạn giao thông Trấn Thành Trường Giang phim Thỏ ơi Mùi phở Nhà ba tôi một phòng Báu vật trời cho ca sĩ Ly Ly ca sĩ Văn Mai Hương rapper Pháo mở cửa miễn phí danh thắng di tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long Nhà tù Hỏa Lò Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực địa dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng kỹ sư công nhân người lao động

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn