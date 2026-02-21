Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 21-2: Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

SGGPO

Podcast bản tin trưa 21-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump; Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza; Bắc bộ lạnh về đêm, Nam bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM dâng hương tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; Phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026", hoàn thành 2 tuyến cao tốc tại Lạng Sơn, Cao Bằng...

THANH CHIÊU

Từ khóa

SGGP Online miền Bắc mưa phùn mưa nhỏ mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 oi nóng Hà Nội dự báo thời tiết không khí tết khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump Tổng Bí thư Tô Lâm Dải Gaza Liên hợp quốc viện trợ nhân đạo ổn định khu vực kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chiến dịch đông khê thủ tướng phạm minh chính donal trump

