Podcast bản tin trưa 21-2: Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Podcast bản tin trưa 21-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump; Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza; Bắc bộ lạnh về đêm, Nam bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM dâng hương tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; Phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026", hoàn thành 2 tuyến cao tốc tại Lạng Sơn, Cao Bằng...