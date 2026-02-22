Podcast bản tin tối 22-2: Cổng chào và cổng kết Đường hoa Nguyễn Huệ được giữ đến 22-3

Podcast bản tin tối 22-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM đón 4,32 triệu lượt khách, doanh thu vượt 12.150 tỷ đồng; Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan; Lễ hội lớn nhất miền Bắc chính thức khai hội; Ngư dân Quảng Ngãi bội thu cá cơm đầu năm; Tìm thấy thi thể 6 nạn nhân trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà; 230 người tử vong do tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ tết.