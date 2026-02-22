Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 22-2: Cổng chào và cổng kết Đường hoa Nguyễn Huệ được giữ đến 22-3

SGGPO

Podcast bản tin tối 22-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM đón 4,32 triệu lượt khách, doanh thu vượt 12.150 tỷ đồng; Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan; Lễ hội lớn nhất miền Bắc chính thức khai hội; Ngư dân Quảng Ngãi bội thu cá cơm đầu năm; Tìm thấy thi thể 6 nạn nhân trong vụ lật tàu ở hồ Thác Bà; 230 người tử vong do tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ tết.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ngư dân xã Tịnh Khê tỉnh Quảng Ngãi cá cơm lộc biển Tết Nguyên đán du lịch tại TPHCM du lịch tết tour nghỉ dưỡng tour văn hóa - lịch sử city tour khai hội du lịch chùa Hương 2026 chùa Thiên Trù Khu di tích và danh thắng Hương Sơn tăng ni phật tử Cục Cảnh sát giao thông 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ tai nạn giao thông nồng độ cồn lật tàu chở khách hồ Thác Bà mất tích tai nạn đường thủy thợ lặn khách du lịch Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 du khách tham quan

