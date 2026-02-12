Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 12-2: TPHCM thu gom rác xuyên Tết, bảo đảm môi trường thông thoáng

SGGPO

Podcast bản tin tối 12-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thị trường pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026: Nguồn cung tăng, vẫn “thổi giá”; Không để rác tồn đọng, TPHCM tăng cường thu gom xuyên Tết; 22 giờ tối nay 12-2, thông xe đường cao tốc qua Gia Lai; Miễn phí vé tàu Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết; Bắt tạm giam 2 tiểu thương bán thịt heo nhiễm bệnh ra thị trường; Khởi tố nữ giám đốc sản xuất hàng ngàn tấn muối i ốt giả

THANH CHIÊU

