Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin chiều 21-2: Bắt nghi phạm tạt xăng, chém người trọng thương ngày mùng 1 Tết

SGGPO

Podcast bản tin chiều 21-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nam bộ sắp có mưa trái mùa, sau đó nắng nóng diện rộng; Đón hơn 1,34 triệu lượt khách, du lịch Hà Nội “bùng nổ” dịp Tết Bính Ngọ 2026; Quảng Ngãi: 6 trận động đất diễn ra rạng sáng 21-2; Khánh Hòa: Bắt giữ nam thanh niên đốt xe máy khi bị kiểm tra; Bắt nghi phạm tạt xăng, chém người trọng thương ngày mùng 1 Tết; Xe khách vi phạm trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, bị phạt hơn 104 triệu đồng...

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU

THANH CHIÊU

Từ khóa

sài gòn giải phóng tin nóng tin tức cập nhật SGGP online cao tốc xe khách giường nằm xe khách nhồi nhét khách nắng nóng thời tiết mưa trái mùa CSGT xử phạt vi phạm hành chính đốt xe động đất

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn