Podcast bản tin chiều 21-2: Bắt nghi phạm tạt xăng, chém người trọng thương ngày mùng 1 Tết

Podcast bản tin chiều 21-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nam bộ sắp có mưa trái mùa, sau đó nắng nóng diện rộng; Đón hơn 1,34 triệu lượt khách, du lịch Hà Nội “bùng nổ” dịp Tết Bính Ngọ 2026; Quảng Ngãi: 6 trận động đất diễn ra rạng sáng 21-2; Khánh Hòa: Bắt giữ nam thanh niên đốt xe máy khi bị kiểm tra; Bắt nghi phạm tạt xăng, chém người trọng thương ngày mùng 1 Tết; Xe khách vi phạm trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, bị phạt hơn 104 triệu đồng...