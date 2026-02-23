Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 23-2: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

SGGPO

Podcast bản tin tối 23-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chìm tàu ở hồ Thác Bà: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi gia đình các nạn nhân; TPHCM: Tết Bính Ngọ 2026 được tổ chức chu đáo, vui tươi; TPHCM: Hơn 2,6 triệu học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ tết; Sau tết, ngành đường sắt giảm giá vé đến 40% một số mác tàu; Vụ nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Lần thứ 3 tạm đình chỉ...

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 Tết Nguyên đán du lịch tại TPHCM du lịch tết khách du lịch Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 du khách tham quan tai nạn giao thông ở tỉnh Vĩnh Long nữ sinh tử vong va chạm giao thông tai nạn liên hoàn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn ứ phương tiện cổ phiếu tăng trần VN-Index vé tàu giảm giá vé đường sắt học sinh trường mầm non tiểu học THCS THPT trở lại trường học đi học Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thắp hương tưởng niệm thăm hỏi hỗ trợ gia đình chìm tàu ở hồ Thác Bà

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn