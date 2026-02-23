Podcast bản tin tối 23-2: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Podcast bản tin tối 23-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chìm tàu ở hồ Thác Bà: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi gia đình các nạn nhân; TPHCM: Tết Bính Ngọ 2026 được tổ chức chu đáo, vui tươi; TPHCM: Hơn 2,6 triệu học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ tết; Sau tết, ngành đường sắt giảm giá vé đến 40% một số mác tàu; Vụ nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Lần thứ 3 tạm đình chỉ...