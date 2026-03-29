Podcast bản tin chiều 29-3: Bộ Y tế tăng cường giám sát dịch tay chân miệng tại TPHCM

Podcast bản tin chiều 29-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn phải đa dạng hóa nguồn cung; 125 đại biểu HĐND TPHCM khóa XI được xác nhận tư cách đại biểu; Bộ Y tế giám sát tình hình dịch tay chân miệng tại TPHCM; Hàng chục người nhập viện nghi do ngộ độc bánh mì; Khởi tố 74 bị can chỉnh sửa chỉ số quan trắc môi trường; Khởi tố 343 đối tượng qua Campuchia "làm nghề" lừa đảo trực tuyến.