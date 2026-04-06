Podcast bản tin chiều 6-4: Thông tin ban đầu vụ xe khách 28 chỗ lao xuống vực ở Lâm Đồng

Podcast bản tin chiều 6-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, cục thuế yêu cầu kiểm tra cây xăng; Ngăn chặn vận chuyển xăng dầu trái phép qua biên giới; Công ty SJC dừng bán vàng miếng SJC trực tuyến; Kiến nghị Bộ Xây dựng không đạp hết ga kiểm định khí thải; Sản lượng sụt giảm, giá bán thấp, diêm dân gặp khó; Giá gà tại Đồng Tháp giảm mạnh 40%, người chăn nuôi lỗ nặng; Xe khách 28 chỗ lao xuống vực ven hồ Bàu Trắng.