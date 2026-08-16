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Podcast bản tin thời sự 16-8: Vì sao hai dự án bãi xe giảm tải cho Đà Lạt vẫn "bất động"?

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 16-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lan tỏa tinh thần sống đẹp của những chiến sĩ tình nguyện; Trải nghiệm không gian âm nhạc miễn phí trên bãi biển Vũng Tàu; Hai dự án bãi đậu xe lớn giảm tải cho Đà Lạt "bất động" nhiều năm; Ngày mai 17-8, xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10; Va chạm kinh hoàng giữa xe 16 chỗ và taxi, 9 người bị thương; Lửa thiêu rụi xưởng thùng xốp ở Cần Thơ, cột khói bốc cao "ngút trời".

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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