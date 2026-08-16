Podcast bản tin trưa 16-8: Truyền thông Đông Nam Á đánh giá cao tuyển Việt Nam

Podcast bản tin trưa 16-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Truyền thông Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam quyết tâm vào chung kết ASEAN Cup lần thứ 3 liên tiếp; Bắc bộ và Bắc Trung bộ sắp có đợt mưa lớn; Giá vàng trong nước cao hơn vàng thế giới khoảng 5 triệu đồng/lượng; Công an TPHCM triệu tập 3 người thả diều uy hiếp an toàn bay; Ngày mai, xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10; Va chạm kinh hoàng giữa xe 16 chỗ và taxi, 9 người bị thương