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Podcast bản tin trưa 16-8: Truyền thông Đông Nam Á đánh giá cao tuyển Việt Nam

SGGPO

Podcast bản tin trưa 16-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Truyền thông Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam quyết tâm vào chung kết ASEAN Cup lần thứ 3 liên tiếp; Bắc bộ và Bắc Trung bộ sắp có đợt mưa lớn; Giá vàng trong nước cao hơn vàng thế giới khoảng 5 triệu đồng/lượng; Công an TPHCM triệu tập 3 người thả diều uy hiếp an toàn bay; Ngày mai, xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10; Va chạm kinh hoàng giữa xe 16 chỗ và taxi, 9 người bị thương

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

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