Podcast bản tin trưa 15-8: Mưa lớn tại Malaysia có thể ảnh hưởng chiến thuật của tuyển Việt Nam

Podcast bản tin trưa 15-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM lắp đặt 5 màn hình LED "khổng lồ" tiếp lửa đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026; Mưa lớn tại Malaysia thử thách đội tuyển Việt Nam; Hôm nay 15- 8, TPHCM có mưa, cục bộ có nơi mưa to; Giá vàng tăng vào sáng cuối tuần 15-8; TPHCM đánh giá cán bộ theo KPI trên phần mềm; Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng.