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Podcast bản tin trưa 15-8: Mưa lớn tại Malaysia có thể ảnh hưởng chiến thuật của tuyển Việt Nam

SGGPO

Podcast bản tin trưa 15-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM lắp đặt 5 màn hình LED "khổng lồ" tiếp lửa đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026; Mưa lớn tại Malaysia thử thách đội tuyển Việt Nam; Hôm nay 15- 8, TPHCM có mưa, cục bộ có nơi mưa to; Giá vàng tăng vào sáng cuối tuần 15-8; TPHCM đánh giá cán bộ theo KPI trên phần mềm; Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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Kuala Lumpur đội tuyển Việt Nam ASEAN Cup Malaysia bóng đá TPHCM phố đi bộ Nguyễn Huệ giá vàng mi hồng phú quý Công an Thanh Hóa khởi tố lập khống hồ sơ thời tiết mưa bão thời tiết biển

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