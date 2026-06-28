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Podcast bản tin thời sự 28-6: Từ ngày 1-7, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kết thúc

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 28-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nhiều hoạt động nghĩa tình chào mừng 50 năm ngày thành phố mang tên Bác; Đi bộ hưởng ứng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm, động viên đội hình “Mùa hè số”; Nữ nghệ nhân hơn 30 năm giữ lửa làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông; Áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông từ ngày 1-7.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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