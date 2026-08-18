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Podcast bản tin tin tối 18-8: Trong thế “không có gì để mất”, đội tuyển Malaysia "rất nguy hiểm"

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Podcast bản tin tin tối 18-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lý do Malaysia tự tin sẽ lội ngược dòng trước Việt Nam ở lượt về; Vụ án VN10: Xét hỏi nhóm bị cáo đầu tiên; Khởi tố vợ chồng Phú Lê; Chiều 18-8: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, giá vàng trong nước "hạ nhiệt"; Vé máy bay dịp lễ 2-9: Cung ứng gần 1 triệu ghế, giá vé "hạ nhiệt"; Dự báo thời tiết ngày 19 và 20-8: TPHCM và Nam bộ sẽ giảm mưa

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

Malaysia vietnam malaysia lượt về Phú Lê ma túy VN10 bóng đá Việt Nam mưa dông

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